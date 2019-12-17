Rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak bilemek tabiri

Rüyada bıçak görülmesi, rüya sahibinin hamile bir kadın olması durumunda bir erkek çocuğu olacağının işaretidir. Bir rivayete göre ise; rüyada bıçak görmek, kudret ve kuvvetin sürekli olacağına işaret eder. Rüyasında bıçak yuttuğunu gören kişinin, oğlunun malını yiyeceğine işaret eder.

Bir başka alimin yoruma göre; rüyada herhangi bir bıçak görülmesi, rüya sahibinin ailesinin mutlu ve bolluk içinde yaşaması yolundaki çabalarının olumlu sonuçlanacağına veya uzun bir süre boyunca ayrı düşmüş olduğu bir dostuna kavuşacağının işaretidir.

Rüya sahibinin elinde bıçak görmesi ya da bıçağı kabına koyduğunu görmesi evlenmeye yorumlanır. Rüya sahibinin bıçağı kabından çıkardığını görmesi ise erkek bir evlat sahibi olacağına yorumlanır.

Rüya sahibinin elinde kendisine ait bir bıçak olduğunu görmesi başarıya işaret eder. Rüyasında elinde bir bıçakla iş gördüğünü güren kişinin, yapacağı işten vazgeçtiğine yorumlanır.

Rüyada Bıçak Görmek

Rüyada bıçak görmek genellikle, ayrılık olarak tabir edilir. Rüyada bıçak görmek evlat ile tabir olunur. Bıçağın kınını görmek ise bir eş ile tabir olunur. Rüyada bıçak ile bir şeyi kestiğinin görülmesi, rüya sahibinin eline geçecek olan para veya mala yorumlanır.

Rüya sahibinin rüyasında bıçak bulmuş olduğunu görmesi doğru yolda ilerlediğine işaret etmektedir. Ayrıca çocuklarından da iyilik göreceğine yorumlanır.

Rüyada Başkasının Elinde Bıçak Görmek

Rüya sahibi görmekte olduğu rüyasında bir başkasının elinde bıçak görmüşse yahut da elinde bıçak olan bir kimseyi görmüş ise bu rüya kendisinin; yüksek sosyeteden birisiyle tanışarak onun sevgisini kazanacağına dalalet eder.

Rüyada Bıçak Bilemek

Bir rüyada bıçak bilediğini yahut da bilendiğinin görülmesi, rüya sahibinin bir yere gitmek amacıyla hazırlık yaptığına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında bıçak benzeri şeyleri bilediğini yahut da rüyasında bileyici görmesi, rüyayı görenin yeni bir iş peşinde olduğuna ve bir iş kurma çabası içinde olacağına işaret eder. Rüya da bıçak bilendiğinin görülmesinin bir diğer işaret ettiği konu da rüya sahibinin neşesinin ve sağlığının gayet yerinde olduğunu gösterir.

Rüyada Bıçak Almak

Rüya sahibinin rüyasında bıçak aldığını görmesi ya da kendisine bir bıçağın verildiğini görmesi, bir kişiyle dost olacağına ya da eline çok miktarda mal geçeceğine işaret eder.

Rüya sahibi, gördüğü rüyada kendisine bıçak verildiğini görmüş ise bu rüya, bir kişi ile dostluk kuracağının göstergesi olma niteliği taşımaktadır. Bir rivayete göre ise rüyayı gören kişiye yardımcı olacak bir çocuğunun dünyaya geleceği anlamını taşır.

Rüya sahibi rüyasında bir kasaptan bir bıçak aldığını görmüş ise, hasta olacağına ve sonrasında hızlı bir şekilde iyileşeceğine işaret eder. Bununla rüya sahibinin birlikte yaşamı boyunca da kuvvetli bir şekilde bir hayat süreceği anlamına gelir.

Rüyada Büyük Bıçak Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bıçak çektiğini görmesi ya da bir başkasına bıçak çekmiş olduğunu görmesi, rüya sahibinin bekar olması halinde kısa sürede evleneceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi evli ise, çocuğunun olacağına yorumlanır.

Rüyada Bıçak Tutmak

Rüyasında bıçak tutuğunu gören kişinin malının çoğalacağına işaret eder. Miras yahut da benzer bir yolla rüya sahibinin eline bir para geçeceği anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin kendisi için son derece hayırlı bir yolculuğa çıkacağına delalet eder.

Rüyada Bıçakla Bir Şey Kestiğini Görmek

Rüya sahibinin bıçakla bir şeyi kestiğini görmesi, bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır. Bıçakla bir şeyi kesmek isteyip de kesemediğini görmesi ise; girişmiş olduğu bir işte başarı elde edemeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin bıçakla elini kestiğini görmesi, çok şaşkınlık yaşayacağı bir şeyi göreceğine yorumlanır.



