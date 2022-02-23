Rüyada beyaz renk görmek ne anlama gelir?

Rüyada beyaz görmek çok farklı şekillerde olabilir, rüya tabiri de elbette bu değişik versiyonlara göre yapılır.

Rüyada Beyaz Renk Görmek

Rüya tabircilerine ve İslam alimlerine göre de rüyada beyaz renk görmek, beyaz görmek genel anlamıyla olumlu ve hayırlıdır. Güzel ahlaka, sevilmeye, hayra ve nimete delalet eder. Elbette kişisel rüya tabirinde rüyanın içeriği, beyazın ne şekilde görüldüğü hatta rengin tonları gibi unsurlar etki etmektedir ve yorumlar da farklılık göstermektedir.

Rüyada Beyaz Elbise Görmek

Rüya sahibinin rüyasında beyaz bir elbise görmesi genellikle hayra yorulur. Kişinin hayırlı amellerle ve salih bir kişi olarak hayatını sürdüreceğine delalet eder. Öte yandan bu rüyayı gören şahsın beklenti ve hedeflerinin de gerçekleşeceğine yorumlanır.

Rüyada Beyaz Ayakkabı Görmek

Rüyasında beyaz ayakkabı gören kişinin biraz sıkıntı ve zorlukla uğraşsa da kısa süre sonra rahata ereceğine, işlerinin rast gideceğine, güzel ve hayırlı bir yolculuğa çıkabileceğine ve nihayet saadet ve mutluluğa kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Beyaz Boyalı Ev Görmek

Aslında beyaz renk rüyada hayırlı ve güzel anlamları olan bir semboldür. Fakat beyaz boyalı bir ev görmek sıkıntı ve endişeye işaret eder. Rüya tabircilerine göre hane içinde veya dışında meydana gelecek olaylar kişiyi üzecektir.

Rüyada Beyaz Bir Sayfa Görmek

Rüya sahibi rüyasında beyaz bir sayfa görmüşse bu onun yakın zamanda bir konuda yemin etmek zorunda kalacağına ve fakat bundan hiç hoşlanmayacağına yorumlanır. Ancak bu kişinin başka seçeneği olmayacağı için bunu yerine getireceğine delalet eder.

Rüyada Beyaz Bir Yatak Görmek

Şayet rüyasında beyaz bir yatak gören kişi bekar ise bu rüyanın yorumu şöyledir; bu kişi evlenmek için harekete geçecek ve kısa süre sonra da evleneceği kişi ile tanışıp evlenecektir. Eğer beyaz yatak gören kişi evli bir insansa bu durumda rüyanın tabiri şöyle olacaktır; rüya sahibi uzun süredir küs ve ayrı olduğu bir insan ile yeninden irtibata geçecek ve bir araya gelecektir.