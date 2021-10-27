Rüyada Beyaz Renk Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyalarda kimi zamanlarda beyaz renk görülmektedir ve bunun neye işaret edebildiği sık sık araştırılmaktadır. Rüya yorumcularından yapılmış olan açıklamalara göre, rüya içerisinde beyaz renk görmek ahlaki açıdan güzelliğe ve sevilmeye delalet olduğu söylenmektedir. Söz konusu görülmüş olan rüyanın biçimine, rengine göre tabiri değişiklik göstermektedir.

Rüyada Beyaz Renk Görmek

Rüya içerisinde beyaz renkli olan eşyalar ya da araçlar görmek, iyi haberlere işaret etmektedir. Rüyada beyaz renk görmek çok iyi bir durumdur. Beyaz renk genel olarak hayra ve mutluluğa yorulmaktadır. Rüyasında beyaz bir yatak gören birey, bekâr ise evlenebileceğine işarettir biçiminde yorumlanmaktadır. Rüyasında yüzünün normal şeklinden çok daha beyazlamış olduğunu görmek ise pek iyiye yorumlanmamaktadır. Bu rüya, esasen rüya sahibi olan bireyin hastalanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Yanağın Renginin Beyaz Olması

Rüyasında yanağının renginin beyaz olduğunu görmek, rüya sahibi olan kişi­nin, itibar sahibi ve saygın bir şahıs olduğuna işaret etmektedir. Rüyada görülebilen beyaz renk, umumiyet ile iyiye, saadete, hayra ve mutluluğa işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Bir Eşya Görmek

Rüyasında beyaz renk bir eşya görmek, farklı manalar içermek ile birlikte İslam âlimleri tarafından beyaz bir renk görmek güzelliğe, hayra, saflık ve temiz olan bir kalbe işaret etmekte olduğu söylenmektedir. Rüyasında beyaz renk bir eşya gören kişilerin iyi bir ahlaka sahip olmasına, insanlarca iyi bir isim ile anılmasına işaret ettiği belirtilmektedir.

Rüyada Beyaz Renkli Bir Eşya Satın Almak

Rüyada beyaz renkli bir eşyanın satın alındığını görmek, bireyin hayatında huzur ve sükûnetin üstün olmasına, tasadan ya da dertten uzak bir hayat sürmeye tabir edilmektedir. Gören bireylerin beklentilerinin gerçekleşmesine, iş veya özel hayatta birlik ve dirlik içerisinde olacağına rivayet edilmektedir.

Rüyada Beyaz Renkli Bir Kıyafet Görmek

Rüyada beyaz renkli bir kıyafet görmek, beyaz kağıt verilebilen söze, yapılan hayırlı olan amellere ve salih bir kişi olmaya yorulmaktadır. Öte yandan bu rüya bireyin beklentilerinin gerçekleşebileceğine yorumlanmıştır. Beyaz renk genelde mutluluğa işarettir. Rüyasında beyaz bir yatak görmek, evleneceğine, kar üstünde yürüdüğünü görmek, kişi hasta ise iyileşeceğine, karın üstüne uzanıp yattığını görmek tüm endişe ve sıkıntılardan kurtulacağına delalet etmektedir. Bir başka rivayete göre ise; beyaz renk umumiyet ile saadete işaret etmektedir. Normalin dışındaki beyazlıkta ise hayır görülmemektedir. Rüyada yanağın bembeyaz bir şekilde olduğunu görmek, ikram ve izzet ile tabir olmaktadır. Yüzünün eski şeklinden daha ziyade aşırı beyaz olduğunu görmek ise hastalık anlamına gelmektedir. Rüyada üstüne yazı yazılabilen beyaz bir sahife görmek, esasen yemine delâlet etmektedir. Bekâr bir kişinin beyaz bir yatak görmesi, evleneceğine işaret etmektedir. Beyaz renk görmek genelde hayra yorulmaktadır ve iyi anlamlara sahip olmaktadır.