Rüyada Balon Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Balon Almak Ve Şişirmek Anlamı

Rüyada görülen neşeneler, yapılan fiiller ve hissedilen hislerin her birinin bir anlamı olabilmektedir. Yüzlerce yıldır merak edilen rüyalar için bugüne kadar çok sayıda rüya yorumcusu ortaya çıkmıştır. Rüya yorumcuları rüyada görülenleri ilim ile yorumlarlar. Bu şekilde birçok rüyanın yorumu bilinmektedir.

Rüyada Balon Görmek

Rüyada balon görmek genel olarak boş yere peşinden gidilen bir kimse, boş işler veya boş olaylar anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin bir balon misali uçarak gidecek olan, ayakları yere basmayan, uçarı ve birçok kişinin saçma bulduğu isteklerinin olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin bu rüyanın sonucunda hayalperest biri olduğu, makul, gerçek olan ve doğru düşüncelerinin bulunmadığı anlamına gelir. Hatta bunun ile kalmayıp kişinin hayallerinin henüz yeryüzünde olmayan, yaşanılmayan, görülmeyen şekilde olduğuna yorumlanır. Tüm bu nedenler ile rüyayı gören kişinin çevresindeki kişiler tarafından ciddiye alınmıyor olduğu yorumu çıkmaktadır. Eğer kişinin rüyasında görmüş olduğu balon bir patlamış balon ise haksızlığa uğramasının hemen ardından dökeceği gözyaşlarına fakat sonunda aklanacağına işaret eder.

Rüyada Balon Almak

Rüyayı gören kişinin bir başkanı para verip aldığı balonu görmesi kişinin güvendiği bir insanının oyununa gelip, ona uyup çıkmış olduğu yolculuğundan öylece yalnız bırakıp gideceğine işaret eder. Uzun süreli olarak yapılan planlarda büyük değişiklikler yapılacağı için kişinin hesaplarında karışıklıkların ortaya çıkabileceğine, verimin ve bereketin olacağına, verilen emeklerin karşılığının alınacağına ve takdire layık olan işler yapıp saygınlık kazanacağına işaret eder.

Rüyada Balon Şişirmek

Aslı astarı olmayan konularda yalan ve dedikodudan ibaret olan haberlerin alınacağına ve bu tarz sözlerin duyulacağına işaret eder. Asparagas olan bu haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Rüyasında balon şişiren kişinin istek ve arzularına biraz geç bir zamanda kavuşacağına işaret eder. Farklı rüya yorumcularına göre ise rüyada balon şişirmenin anlamı kişinin başarı elde etmesinde ailesinin de payının olacağına ve kişinin bunun farkına varması gerektiğine işaret eder.

Rüyada Balon Patlatmak

Hayal kırıklığına işaret eder ve aynı zamanda sonu kötü olan bazı olaylara işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin büyük umutlar içinde girmiş olduğu işinden fayda bulamayacağı anlamına yorulmaktadır. Aynı zamanda bu rüya farklı birçok aksiliğin arka arkaya geleceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yaşantısında önemli gelişmelerin olacağına, gelişmeleri değer verdiği kişiler ile birlikte kutlayacağına ve ardından rahat bir hayata kavuşacağına işaret eder. Balonun biri tarafından patlatıldığı görüldüyse rüyayı gören kişinin sıkıntılarından kurtulmasına ve bunun ardından ise hayatının bir düzen üzerinde ilerleyeceğine yorumlanır.

Rüyada Balon Yakalamak

Kişinin kolay pes edeceğine, çevresinde bulunan kimseden yardım bulamayacağına ve tek başına her şey ile mücadele etmek zorunda kalacağına işaret eder. Çocuğu olan birisinin bu rüyayı görmesi ise istediği her şeye herhangi bir zorluk, sıkıntı çekmeden kavuşacağına ve sağlık açısından zorlu günler geçirip hastane hastane dolaşacağına işaret eder. Bekâr bir kişinin bu rüyayı görmesi ise yüzünün elde ettiği başarılar nedeni ile güleceğine ve kadın olan bir dostundan yardım ve destek alıp feraha kavuşacağına yorumlanır. Bir başka rüya yorumcusu ise; sıkıntıların aşılacağına, zorlukların yaşanmasının sonrasında refaha ereceğine, zamanla daha iyi bir hayat süreceğine, parasal olarak külfetli olan akrabalarından uzaklaşacağına ve iyi bir mevki kazanacağına işaret eder.