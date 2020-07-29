Rüyada balkon görmek ne anlama gelir? Rüyada balkon süpürmek ve yıkamak tabiri

Balkonlar evin aslında en önemli alanlarından bir tanesidir. Çünkü balkon bir evin dışarıya açılan kapısı, dışarı ile bağlantısı anlamına gelmektedir. Özellikle şehir hayatında yaşayan kişiler balkonlarında oldukça fazla vakit geçir. Zaman zaman kişilerin balkonlarında geçirdiği vakitleri de rüyalarında görmesi oldukça doğaldır. Rüyada balkon görmek gören kişiler bu rüyayı merak ederek tabirini araştırır.

Rüyada Balkon Görmek

Rüyada balkon görmek yüksek mevkide olan bir kimseye işaret etmektedir. Aynı şekilde kişinin ve yüksek dereceler alacağı şeklinde yorumlanan rüyalar arasındadır. Rüya sahibi büyük bir makam elde edecek ve halk arasında saygınlık kazanacaktır.

Bu rüya aynı şekilde saygınlığı ve zenginliği ifade etmektedir. Saygınlık kazanacak kişi kazanacağı parayla ciddi anlamda gelir de elde edecektir. Diğer rüya yorumcularına göre ise rüyada balkon görmek kadına işaret eden bir durumdur. Rüyada balkon görmek rüya sahibi için makam anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şan, şöhret ve itibar işarettir. İyi bir makama gelen kişinin mal elde edeceği ve zengin olacağı olarak da yorumlanır.

Rüyada Balkonda Durmak

Rüya sahibinin rüyada balkonda doğurduğunu görmesi eşiyle bir sıkıntı yaşayacağını delalet eder. Rüyasında kendini balkonda gören kişi arkadaş veya akrabalarından kötü haber alacağı şeklinde de yorumlar mevcuttur. Rüyada balkonda durmak veya balkonda kendini görmek için olumlu yorumlanmayan rüyalar arasındadır. Bu rüyayı gören kişi genelde birlikte olduğu kişiden, eşinden ya da sevgilisinden ayrılacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kendisini Balkonda Görmek

Rüya sahibinin rüyada kendisini balkonda görmesi iyi yorumlanan bir rüyadır. Rüya sahibinin fakirse zengin olmasına işarettir. Rüya sahibi tüccarsa daha çok kazanacağına, malının daha çok artacağını işaret eder.

Rüyada Balkonda Oturmak

Rüya sahibinin kendisinin balkonda olduğunu görmesi aile içinden biri ya da sevdiği biriyle tartışma yaşayacağı şeklinde rivayet olunur. Bu rüyanın başka bir tabiri ise rüya sahibinin kötü niyetli kişiler tarafından kuşatıldığı anlamına gelmektedir.

Rüyada Yıkık Dökük Balkon Görmek

Rüya sahibinin rüyada yıkık dökük balkon görmesi mutluluğa, sağlığa, rahatlığa ve zenginliğe işaret eder. Böylece rüya sahibi rahat huzurlu ve güzel bir hayat yaşayacaktır.

Rüyada Balkondan Düşmek

Rüya sahibinin rüyada balkondan düştüğünü görmesi etrafındaki insanlardan zarar göreceği anlamına gelir. Rüyada yeni bir balkondan düşmek makam ve mevki olarak yükselmeye, malın artmasına ve nimete delalet eder. Fakir birinin bu rüyayı görmesi zengin olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada balkondan düşmek amacın gerçekleşmemesi ve hedeflenen durumun yarım kalması şeklinde ifade edilir. Balkondan düşülen yerin harabe bir yer olması kişinin iyi durumdan kötü duruma geçeceği şeklinde de işarettir.

Rüyada Balkon Yıkamak

Rüya sahibinin rüyada balkon yıkadığını görmesi bu kişinin geçmişteki sıkıntılarla uğraşmayı bırakarak gelecekle ilgili çalışmalar yaptığı şeklinde yorumlanır. Ayrıca rüyada balkon yıkamanın diğer bir yorumu ise rüya sahibini yeni başlangıçlar yapacağı şeklinde ifade edilir. Rüyada balkon yıkamak bereket ve afiyete işaret eden bir durumdur. Kişinin manevi olarak da iman güzelliğin ve selamete işarettir.

Genel olarak rüyada balkon görmek iyi ve olumlu yorumlara sahip olan bir rüyadır ama bu rüya yorumu için detaylar önemlidir.