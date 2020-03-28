Rüyada Balina Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Balina Balığı Sevmek Ve Beslemek Anlamı

Rüyada balina görmek, rüyanın görülüş biçimine göre farklı anlamlara çıkmaktadır. Bu kapsamda; balina sevmek, balina beslemek, balina avlamak, sürü görmek ya da balinanın ağzını açması birbirinden oldukça farklı yorumlanmaktadır.

Rüyada Balina Görmek

Rüyada tek bir balina görmek genel olarak rüya sahibinin kısmetinin açılacağı şeklinde tabir edilmektedir. Bu kimseye yakın zamanda bir iş teklifi geleceğine de işaret edilmektedir. Rüyasında gördüğü balinayı takip eden ve onu yakalayan kişinin aldığı iş teklifini kabul edeceği ve bu alanda oldukça başarılı olacağı yorumlanmaktadır.

Rüyada görülen balinanın büyük olması ise rüya sahibine gelecek kısmetlere büyük sorumlulukların da eşlik edeceğine rivayet edilmektedir. Eğer rüya sahibi, gördüğü balina ile birlikte yüzerse yakın zamanda büyük bir işin başına geçeceğine işaret edilmektedir.

Rüyada Balina Sevmek

Rüyada balina sevmek oldukça hayırlı işlere işaret etmektedir. Rüyasında balina seven bir kimsenin, balinanın şekline ya da büyüklüğüne bağlı olmaksızın, yaşadığı tüm zorlukların üstesinden geleceği yorumlanmaktadır. Bu kişinin büyük mücadeleler vererek, hayırlı bir rızka erişeceğine delalet edilmektedir.

Rüyada Balina Beslemek

Rüyada balina beslemek, rüya sahibinin yüksek hedefleri olduğu ve bunlara ulaşabilmek için de çok çalışacağına işaret etmektedir. Bu kimsenin; sağlıklı bir yaşam sürdüreceğine, istediği mala ve mülke kavuşacağına, zenginlik içerisinde hayatına devam edeceğine delalet edilmektedir.

Rüyasında balina beslediğini gören bir kimse, ailesinden büyük bir ferdinin uğrayacağı belayı defetmekle müjdelenmektedir. Bu bela sebebiyle evde büyük sorunlar yaşansa da balina beslemek, rüya sahibinin güç ve kudretiyle bunların üstesinden geleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında katil balina beslediğini gören kimseye, anne ve babası olmayan bir yabancı ile karşılaşacağı yorumu yapılmaktadır.

Rüyada Balina Avlamak

Rüyada balina avlamak, hayır ile yorumlanan durumlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda rüyada avlanan balığın iki farklı yorumu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, özellikle iş yaşamında karşılaşılan problemlerin üstesinden gelmeyi başarmaktır. Avlanan balina ne kadar büyük olursa, rüya sahibinin bu problemden kurtulma süresinin de o kadar kısa olduğu şeklinde tabirler yapılmaktadır. Bu rüyanın ikinci yorumu ise uzun yıllardır görülmeyen bir akraba ile karşılaşmaktır.

Rüyada balina yavrusunu avlamak da yetişkin balinayla benzer olarak hayra yorulmaktadır. Rüyasında balina yavrusu gören kimsenin, hayırlı bir eş ile evleneceğine ve huzurlu bir yuva kuracağına işaret edilmektedir. Bunun yanı sıra rüyada balina yavrusu avlamakla ilgili; rüya sahibinin çevresinde dolaşan, kötü niyetli ve arkadan iş çeviren bir kişi bulunduğu yorumu da yapılmaktadır.

Rüyada Balina Sürüsü Görmek

Rüyada balina sürüsü görmek, balinayla ilgili görülen tüm rüyaların en hayırlısı olarak kabul edilmektedir. Buna göre balina sürüsünü gören kimsenin yaşadığı tüm sıkıntılardan bir bir kurtulacağı şeklinde yorum yapılmaktadır. Bu kimsenin; fakirse zenginliğe, korkuyorsa da bundan kurtulacağına delalet edilmektedir. Rüyada balina sürüsü görmeyle ilgili olarak, kişinin yakın zamanda hayalini kurduğu bir dünya malını da elde edileceği müjdesi verilmektedir.

Rüyada Balinanın Ağzını Açtığını Görmek

Rüyada ağzı açık bir balina görmek, hapishane ile bağlantılı bir iş duyulacağına işaret etmektedir. Ağzı açık bir balinanın karşısında duran kimsenin, haram yolla para kazanacağına ve bu parayı da dikkatsiz bir şekilde harcayacağına delalet edilmektedir.