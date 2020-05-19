Rüyada Bahçe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bahçe Sulamak, Ekmek Ve Bellemek Tabiri

Rüyada görülen bahçe, eğer bakımlı ve yeşil ise, hayatta görülecek mutluluk ve huzura işaret etmektedir.

Rüyada Bahçe Görmek

Rüyada güzel bir bahçe görmek, insanın ailesi veya çevresinde yaşayacağı huzur ve mutluluk anlamına gelmektedir. Dünya nimetlerinden fazlaca faydalanmak ve kalp zenginliği anlamına gelir. Rüyasında bakımlı, yemyeşil, cıvıl cıvıl bir bahçe gören kişinin hayatını dert ve tasadan uzak, huzur ve sakinlik içinde geçireceğine delalet eder. Aile büyüklerinden birisinden göreceği bir yardımla, feraha ereceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Bahçe Sulamak

Birçok rüya tabiri kaynağına göre, rüyada bahçe suladığını gören kişiler, dini bütün ve ibadeti sağlam kişilerdir. Temiz kalpli kişilerin gördüğüne inanılan rüyada bahçe sulamak, aynı kişinin Allah yolunda ibadetine devam edeceği, maddi ve manevi huzura ereceği anlamına gelir. Rüyada bahçe hortumu kullanarak bahçeyi suladığını gören kişi, aile ve yakınlarıyla neşeli ve mutlu zamanlar geçirecek demektir. Sulanan bahçe, meyve bahçesi ise, hayırlı bir iş yapıp, sevap kazanacağı anlamına gelmektedir. Sulanan bahçe eğer sebze bahçesi ise, kişinin çevresinde hasta olan bir yakınına yardımcı olacağı ve hayır duası alacağına işaret eder. Eğer hortumla ağaçların sulandığı görülüyorsa, rüya sahibi bekarsa, hayırlı bir evlilik yapacağına işaret eder.

Rüyada Bahçe Bellemek

Rüyada bahçe bellemek veya kazmak, rüya sahibi için mutlu ve huzurlu hayata, sağlam bir evliliğe işaret eder. Bahçe rüyada aile hayatı demektir. Bahçeyi kazmak, evlilik hayatı için sağlam temeller atmak anlamına gelir. Bahçeye tohum atmak, rüya sahibinin çocuğu olacağına ve hayırlı evlada işaret eder. Bazı farklı kaynaklara göre de, rüyada bahçe bellemek kötü bir hastalığa delalet etmektedir. Ancak bu hastalıktan, çevrenin yardımıyla sıyrılacağı anlamı taşır.

Rüyada Bahçe Almak

Rüyada bahçe almak, beklenmedik bir zamanda rüya sahibinin eline büyük bir para geçeceğine ancak bu paranın huzursuzluk getireceğine işaret eder. Gelecek paranın, kişide kibir duygusunu kabartarak, yakınlarıyla çıkmaz içerisine gireceğine, bazı akraba ilişkilerinin bozulacağına işaret eder. Ayrıca ele geçen paranın, yakın çevrede kıskançlık duygusunu tetikleyeceğine ve anlaşmazlık çıkaracağına işaret eder.

Rüyada Bahçe Ekmek

Rüyada bahçe ekmek, rüya sahibinin bir yakınından kalacak para veya mirasa, o miras sayesinde rahat ve keyifli hayat süreceğini gösterir. Yaşamından hayatından memnun olmayan rüya sahibi, bu para sayesinde feraha çıkacak ve büyük işler başaracak. Devamında şansının yaver gideceğine ve elini attığı işte başarılı olacağına yorumlanır.

Rüyada Bahçe Yıkamak

Rüyada bahçe yıkamak, rüyayı gören kişinin huzurunu kaçırmaya niyetli biri olduğu ancak, rüyayı gören kişinin bu planları bozacağına delalet eder. Ayrıca, çalışmakta olduğu işinde yeteri kadar kazanç sağlayamayan bir kimsenin eline geçecek toplu bir parayla, yeni işler peşine düşeceği ve bu sefer başarılı olacağı anlamına gelir. İlişki bakımından bahçe yıkamak, evliliği bitmiş kimsenin yeni ve hayırlı bir evliliğe adım atacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin duygularından arınıp, mantığına uygun işler yapması, maddi anlamda başarı sağlayacaktır. Maddi açıdan zor günler geçirmiş olan kişi, bu rüya sayesinde rahatlayacak, istediği imkanlara kavuşacaktır.

Rüyada bahçe yıkadığını görmek ise, sağlık açısından da hayırlı bir rüyadır. Kişinin hastalıklarından arınacağı, sağlık ve sıhhatine dikkat edeceği şeklinde yorumlanır.