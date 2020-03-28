Rüyada Ayva Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ayva Yemek Ve Toplamak Anlamı

Genelde rüyada ayva görmek iyi durumları vesile anlamı taşımaktadır. Sağlık sorunlarından kurtulmak ya da ticari konularda güzel haberler alınacağına işaret eder. Tabii farklı durumlarda rüyada ayva görülebilmektedir. Bunlar içerisinde ayva ağacı görmek, ayva toplamak ya da ayva görmek ile daha pek çok değişik unsur söz konusudur.

Rüyada Ayva Görmek

Hasta insanlar için sıhhat ve sağlıklı kişiler adına hidayet anlamı taşıyan rüyada ayva görmek, aynı zamanda tüccarlar için kazancı işaret eder. Rüyada ham ayva görmek ise hastalık ve istenmeyen işler anlamına da gelebilmektedir. Rüyada olgun ayva görmek güzel bir kadını anlatır. Aynı şekilde bir kadının olgun ayva görmesi ise çocuğa işarettir. Ayva kompostosu ve reçeli görmek ise rızık anlamı taşımaktadır.

Rüyada Ayva Yemek

Rüyada ayva yemek her açıdan olumlu sonuçlar doğuracak durumları işaret eder. Hastalıkların iyileşeceği sağlıklı kişilerin sağlıklarının bozulmayacağı ve tüccarlar açısından güzel bir kazanç anlamına gelmektedir. Rüyada ayva yemenin başka bir anlamı ise bir yakının rahmetine kavuşacağı haberidir. Çok sevdiği bir kişinin ölüm haberini alabilecek anlama gelen rüyada ayva yemek, iyi ve kötü durumlara yorumlanabilmektedir.

Rüyada Ayva Toplamak

Rüyada ayva toplamak çok seyahate çıkacak anlamına gelmektedir. Ayrıca karlı bir ticaret yapmak ile beraber güzel yüzlü bir çocuğa sahip olma anlamını da taşır. Aynı zamanda henüz ortada bulunmayan fakat gelecekte güzel bir kazanç sağlayacak iş anlamına gelir. Ayva toplamak hem yerden hem de ağaçtan aynı anlama gelir. Daha çok farklı seyahatlere belirli zamanlarda gidileceği anlamına işaret etmektedir.

Rüyada Ayva Sıkmak

Rüyasında ayva sıkarak yediğini gören kişi şifa bulacaktır. Ayrıca rüyada ayva satmak ticaret açısından bir yolculuğa çıkılacağını gösterir. Ve bu yolculuk güzel bir kar ile sonlanacaktır. Genel olarak rüyada ayva sıkmak olumlu vesilelere yol açabilecek yorumlara açıktır.

Rüyada Ayva Satın Almak

Rüyasında ayva satın aldığını gören kişinin güzel bir kız çocuğunun olacağına işaret eder. Aynı zamanda tabiatından dolayı rüyada ayva satın almak cimrilik ile sırları muhafaza etmeye delalet eder. Eğer güzel bir hayvan alınıyor ise bu durum güzel bir kadına işaret etmektedir. Ayva sarı renkli olduğundan dolayı rüyada ayva satın almak belli miktarda altına kavuşmak anlamını da taşımaktadır.

Rüyada Yeşil Ayva Görmek

Rüyada yeşil ayva görmek sarı ayva görmekten çok daha iyi durumlara vesiledir. Keyifli bir seyahat yapılacağı, ticari açıdan kazanç elde edileceği ve çocuğun habercisi olarak da dile getirilebilir. Rüyada yeşil ayva toplamak ya da satın almak ve görmenin anlamı ortak şekilde iyi durumlara yorumlanır.

Rüyada Ayva Görmenin Diğer Anlamları

Rüya içerisinde ayva pek çok farklı şekillerde görülebilmektedir. Ayva toplamak, ayva yemek, ayva satın almak ayvayı sadece görmek gibi durumlar söz konusudur. Hem olumlu hem de olumsuz şekilde anlamlara çevirmek mümkün. Ancak daha çok belli başlı bazı olumlu yorumları açıktır.

- Güzel yüzlü çocuğa işarettir,

- Yolculuğa çıkılacağı anlamı taşır,

- Ticari açıdan güzel bir kazancı gösterir,

- Hastalıklardan şifa bulacağına anlatır,

Bunların yanı sıra hastalığa işaret olarak da dile getirilmektedir. Ayrıca bir yakının ölümün haberini almayı ya da alınacağını anlatabilir.