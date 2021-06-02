Rüyada Aşure Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aşure Yapmakyemek Ve Dağıtmak Tabiri

Rüyada aşure görmek, bolluğa, berekete, eve gelecek olan hayırlı misafire, kız istemeye yorumlanır.

Rüyada Aşure Görmek

Aşure, Nuh tufanından sonra karaya ayak basıldığında elde kalan malzemelerle yapılan bir tatlı çeşidi olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden rüyada aşure görmek genel manasıyla bolluk ve bereket olarak simgelenir. Eğer aşure ayında rüyanızda aşure görmüşseniz daha da hayırlı işler anlamına gelmektedir. Evde evlenmeyi bekleyen bir kız varsa ya da rüya sahibi bekar bir kadınsa kısmet demektir. Eve gelecek olan misafir ve isteme töreni olarak nitelendirilebilir. Bu kısmetin hayırlı olduğu, ayağının bereketiyle geleceğine inanılır.

Rüyada Aşure Yapmak

Rüyada aşure yapmak, rüyayı gören kimsenin sıkıntılarına yorumlanır. Rüyanızda kendinizi aşure yaparken görmüşseniz demek ki artık evlenmenizin vakti gelmiş. Sizde bunun farkındasınız ama bir türlü bu gerçeği kabullenemiyorsunuz demektir. Kendinizi bu konuda çok kandırmışsınız. Rüyanızda yaptığınız aşureyi yerseniz o halde kısmetleriniz açılacak demektir. Eğer tek bir tabağa aşure koymuş ve yemişseniz önünüze gelecek ilk kısmetin hayırlı olduğu yönünde yorumlanır. Fakat birkaç tabağa koyup daha sonra bir tanesini alıp yemek, yine önünüze serilecek kısmetlerden birini seçmeniz anlamına gelmektedir.

Rüyada Aşure Yemek

Rüyada aşure yemek yine bolluğa ve berekete yorumlanır. En kısa zamanda bol ve bereketli bir döneme gireceğinize tıpkı aşurede olduğu gibi karışık fakat birbirinden güzel tatlarla karşılaşacağınıza yorumlanır. Diğer yandan bekar bir erkek ya da kadınsanız sizin ayağınıza kadar gelen kısmete ve bu kısmetin ne denli hayırlı olduğuna da değinmek gerekmektedir. Size gelen bu kısmeti sakın kaçırmayın. Gördüğünüz aşureyi yemeniz size bir mesaj niteliğindedir.

Rüyada Aşure Dağıtmak

Rüyada aşure dağıtmak, harcamalarınıza bakmanın ve onu sınırlandırmanın zamanının geldiğini gösterir. Yani harcadığınız paralara dikkat etmeli, daha çok geleceğe yatırım yapmalısınız. Eli açık bir kimsesiniz fakat bu durum şimdilerde sizi zorlamasa da ileride fazlaca zorlayacaktır. Diğer yandan rüyada aşure dağıtmak yaşam tarzınızın, deneyimlerinizin, hedeflerinizin veya inançlarınızın içinde yaşadığınız topluma uygun olmadığını gösterir. Bu yüzden başka insanlar tarafından dışlanmanız söz konusu olabilir. Özellikle iş yerinizde bu gibi problemlerle sıkça karşılaştığınız oluyordur. Sizi olduğunuz gibi kabullenmeyen kimselerden uzak durmalısınız.

Rüyada Aşure Almak

Rüyada aşure almak, kimseyle konuşmadan bir karar vereceğinizi gösterir. Bu sizin kendi kararınız olacak ve siz bir adım attıktan sonra diğer insanlar bunu öğrenecek demektir. Bakış açınızı değiştirmeye karar vereceğinizi ve durumları başka bir perspektiften yorumlayacağınızı gösterir. Farklı düşünmek istiyorsunuz ve yeni bir bakış açısıyla kendinizi geliştirebileceğinize inanıyorsunuz. Bu konuda kendinize olan inancınız ve değişmek istemeniz daha hayırlı olacaktır. Aşure almanız kendinize ne kadar güvendiğinizi ve bu işten anlınızın akıyla çıkacağınıza delalet eder.

Rüyada Aşure İkram Etmek

Eli açık bir insan olacağınıza ve bu nedenle de bolluğun ve bereketin size yöneleceğine delalet eder. Eğer cimri bir kimseyseniz o halde bu huyunuzdan bir an önce vazgeçmeniz gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Aşure Malzemesi Görmek

Rüyada aşure malzemesi, o kimseden gelecek bolluğa ve berekete yorumlanır. Eğer malzemeleri bir yerden tek tek alıyorsanız halde size bereket getirecek kişi o demektir. İlişki içerisinde olduğunuz sevgiliniz ya da nişanlınız var ise bu ilişkinin evliliğe gideceğine yorumlanır. Şayet evli iseniz haneniz bolluk ve bereket görecek demektir.