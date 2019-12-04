Rüyada Araba Sürmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Araba Kullanmak Ve Araba Görmek Anlamı

Rüyada araba sürmek ve rüyada araba görmenin anlamı nedir sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Rüyada araba görmek hakkında aranan çeşitli konu başlıkları mevcut. Peki rüyada araba kullanmak ve araba ile alakalı rüyalar görmenin manası nedir?



Rüyada Araba Sürmek



Rüyada araba sürmenin hikmeti, zorlu işler manasındadır. Ancak hikmeti gören kişinin araba sürmesi, zorlukları aşacağı anlamında yorumlanır. Rüyada arabaya bindiğini görmek ise kişinin sahip olduğu mevkiden terfi edeceği, iyi insanlarla karşılaşacağı manasına gelir. Rüyada arabadan indiğini gören kimseler ise mal varlığı olarak gerileyeceğine delil getirir. Rüyada araba kullanmanın hikmetleri oldukça fazladır.



Rüyada Araba Görmek



Rüyada araba görmek, genel anlamda hayıra yorumlanır. Ancak görülen arabaya sadece bakılıyorsa bu arzuların başladığını gösterir. Arabaya binmenin ise istenen şeylerin yerine geleceğine işaret etmektedir. Rüyada kırmızı bir araba görmek, sorunlu bir dönemden zorluklarla geçileceği durumunu işaret eder. Kırmızı araba her zaman hayra yorulmaz, ancak kişinin iradesinin güçlülüğüne delildir.



Rüyada Lüks Araba Kullandığını Görmek



Rüyada lüks araba kullandığını görmenin faziletleri birbirinden farklı olabilir. Kimi alimler bunun paraya, pula hüküm ettiğini işaret eder. Ancak bazıları bunun mala yorulmaması gerektiğine, hikmetinin güzellik olduğunu söylerler. Bu güzel bir kadın veya yakışıklı bir erkekle tanışılacağını işaret eder. Rüyada lüks araba kullanmanın zararı olmadığı kanaati getirilmiştir.



Rüyada Arabada Kaza Geçirdiğini Görmek



Rüyada arabayla kaza geçirdiğini görmek, şer şekilde yorumlanır. Kazada öldüğünü görmek, kişinin çok büyük sıkıntılarına delalet eder. Rüyada kaza geçirip başkalarının öldüğünü görmek, suçluluk hissinin artacağına işaret eder. Rüyada arabayla birisine veya birilerine çarpmak, yakın zamanda haksız kazancından zarar görülmesi anlamındadır. Yetim ve öksüzlerin hakkını yiyenlerin bu rüyayı gördüğü üzerine çok sayıda alim fikir birliği yapmışlardır.



Rüyada Arabasının Bozulduğunu Görmek



Rüyada arabasının bozulduğunu görmek, kişinin hayatında işlerinin bozulacağı anlamına gelir. Kendi eliyle kendisini sıkıntıya çekeceği manasını da taşır. Rüyada arabayla çok hızlı gitmenin hikmeti, şerrin ve zulmün ortasında kalınacağına işarettir. Rüyada hızlı araba kullandığını görenlerin, o dönem içerisinde başkalarına zarar vermemeye özen göstermeleri tavsiye edilmiştir. Rüyasında hızlı giden araba görmek ise yakın zamanda kendisine veya yakınlarına bulaşıcı bir hastalığın olacağına delil getirir.



Rüyada Sürekli Araba Kullanmak



Rüyasında sürekli araba kullanmanın hikmeti, devamlı yapılan bir işte sıkılmak anlamına gelir. Kişinin fırsatı varsa işini değiştirmesi bu konuda tavsiye edilir. Eğer fırsatı yoksa kendi işinde çalışması ve sabırlı olması gerektiği söylenir. Rüyada araba satın aldığını görmek, akıllı kişilerle fikir ayrılığına düşüldüğü manasını taşır. Bu rüyayı gören kimsenin, etrafındaki tecrübeli insanları, anne ve baba başta olmak üzere kıracağına delalet eder. Rüyada görülen araba satın almak bir yandan mal kazanılacağına işaret eder.



Rüyada Arabasını Sattığını Görmek



Arabasını sattığını gören rüya sahibinin, dara düşmesinin yüksek ihtimal olduğu rivayet edilir. Rüyasında memnun olmadığı arabasını sattığını görmek ise değişimin gerektiğini ifade eder. Kişinin hayatında bazı değişiklikler yapma zamanının geldiğini ifade eder. Rüyada çok eski bir araba görmek, yaşlı insanlarla ters düşüleceği faziletini taşır. Ancak yaşlı insanlara saygılı olunması gerektiği ifade edilir.



Rüyada Araba Markaları Görmek



Rüyada araba markaları görmek, zevk ve sefaya işaret eder. Kişinin kendi zevkine düşkün olmasından dolayı perişanlık yaşayabileceği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Rüyada çok iyi bir marka araba görmek, belli bir işin eğlence yüzünden gerçekleşmeyeceği, tembelliğe ve disiplinsiz olmaya işaret eder. Kişinin kendisini düzeltmemesi halinde zorlukların artacağı işaret eder.