Rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanı ve adet olmak tabiri

Rüyada adet olduğunu gören kimse için hayırlı olmayan haberler yakın olarak tabir edilir.

Rüyada Adet Olduğunu Görmek

Rüyada adet olduğunu görmek, sıkıntılara delalet eder. Kişinin iç huzurunu kaybedeceğine, dünya hayatına yöneleceğine işaret edilir. Rüyada adet olduğunu gören kimse için bazı kötü haberlerin gelmesi mümkündür.

Tabirciler rüyasında adet olduğunu gören kimsenin, rüyadan hemen sonra temizlenerek, namaz kılmasını işaret ederler. Rüyada adet kanı görmek, bazı zorbalıklarla karşılaşmak anlamına gelir. Kişi yakın arkadaşlarından birinin zorbalıklarıyla karşılaşabilir. Bu yüzden pek dikkatli olmalıdır.

Rüyada Adet Kanı Görmek

Rüyada adet kanı görmek, hayırsız, uğursuz işlerde bulunmak anlamına gelir. Yine kişinin bazı yasaklara uymaması nedeniyle çekeceği sıkıntılara delalet eder. Rüyasında adet kanı gören kimselerin, bazı insanlarla tartışacağına dair rivayetler vardır.

Kişinin sevdiği bir insanı kırması manasına gelir. Yine rüya sahibinin dar günler geçireceğine, sıkıntılarının büyük olacağına hikmet edilir. Rüyada adet kanı görmek, isteklerin gerçekleşmemesine, ertelenmesine işarettir. Kişinin mücadele vermesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Adet Olmak

Rüyada adet olmak, bir iş karşısında yaşanan panik manasına gelir. Kişinin çok fazla panik olmasından kaynaklı, bazı sorun ve problemleri göreceğine hikmet edilir. Tabirciler rüyada adet olmayı, iki kapı arasında kararsızlık, cesur insanlarda korkma ve sıkıntıların doruklara ulaşması biçiminde yorumlarlar.

Rüyada adet olmak, sefil hayatın işaretidir. Rüya sahibinin birileri tarafından dar boğaz edilmesine alamet edilir. Özellikle yakınlarından birinin borç batağında olmasına rivayet edilir. Rüyada adet olmak, işlerin uzun süre yolda gitmeyeceğine, sıkıntı ve yakınmaların çoğalacağına işaret eder.

Rüyada Adet Kanı Temizlemek

Rüyada adet kanı temizlemek, hoş durum olarak tanımlanmıştır. Kişi için adet kanı temizlemek, mücadele anlamına gelir. Kişinin hayatından memnun olmadığına, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığına rivayet edilir. Rüyasında adet kanı temizlediğini gören kimsenin, mücadelesinin boşa gitmeyeceğine, günahlarının temizlenmesi için kendisine fırsat doğacağına işaret edilir.

Rüyada adet kanı görmek, sakin yaşamın kıyılarında olunduğuna, maneviyatın yükseldikçe mutluluğa erişilmesine işaret eder. Adet kanı temizlemek, günahların temizlenmesi için çaba anlamındadır. Kişinin çabaları, onun geleceğine, huzuruna ışık tutar. Tez zamanda huzuru yaşayacak noktaya varır.

Rüyada Adet Kanının Bulaştığını Görmek

Rüyada adet kanının bulaşması, iftira, düşmanlı ve haset şeklinde rivayet edilir. Rüya sahibinin çok büyük bir şeyle suçlanmasına işaret eder. Rüyada adet kanının bulaştığını gören kişinin dikkatli olması tavsiye edilir. Kişi bir işe kalkışırken çok daha fazla düşünmelidir. Kişinin etrafında iyi niyetli olmayan çok sayıda insan vardır.

Bunlar, zaman geçtikçe kişinin daha fazla sorunlar yaşaması için yeterli olacaktır. Rüyada adet kanı bulaşması, temizlenmesi çok güç olan iftiraya işaret eder. Kişinin temizlenmek için göstereceği çabaların boşuna gideceğine hikmet edilir. Yine adet kanı bulaşması, yasak bir ilişkinin içerisinde olmaya delalet eder. Çok geçmeden kişi sıkıntı yaşamaya başlayacaktır.

Rüyada Adet Bezi Görmek

Rüyada adet kanı görmek iki cins için ayrı ayrı yorumlanmıştır. Kadın için adet bezi, kalbin kırılmasına işaret eder. Rüyayı gören kadının birinin kalbini kırmasına işaret edilir. Rüyasında adet bezi gören erkek ise dolandırılır. Zorlu dönemlerden geçer.

Ödeyemeyeceği kadar borcun altına girer. Sorumluluklarını yerine getiremez hale gelir. Adet bezi, küslükler olarak değerlendirilir. Rüyasında adet bezi gören kimse için mutluluk pek uzaktadır. Hayırsız evlatlarla karşı karşıya kalır. Rüyasında adet bezi görmek, umutsuz bir yaşama delalet eder. Kişinin dikkatli olması gerekir.