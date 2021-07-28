Ruşur Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Ruşur Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Ruşur Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Ruşur taşı, yaklaşık iki milyar yıldır var olan; ancak potansiyeli bilinmeyen bir mineraldir.

Ruşur Taşı Nedir?

Ruşur taşı, çoğunlukla saf karbondan oluşur ve güçlü, uzun ömürlü antioksidanlar olarak hareket eden spesifik moleküler karbon oluşumları olan fullerenleri içerdiği bilinen tek doğal mineraldir. 1996 Nobel Ödüllü araştırma ile tanınmıştır ve suyu arıttığı bilinmektedir.

Ruşur Taşı Ne İşe Yarar?

Ruslar, 1700'lerden beri su arıtıcı ve dezenfektan olarak kullanmış olan Ruşur taşını canlandırıcı ve temizleyici güçlere sahip olarak kabul etmişlerdir. Büyük Petro, Karelya'da Rusya'nın ilk Ruşur taş kaplıcasını kurdu ve Rus ordusu için suyu arıtmak için kullanılmasına öncülük etti.

Ruşur Taşı Nerelerde Bulunur?

Ruşur taşı, Rusya'da Shunga adlı bir köyün adını almıştır. Jeologlar onu bir karbon formu olarak tanımladılar, ancak başka türlü moleküler yapısını tanımlamak için mücadele ettiler. Grafit veya elmas gibi doğal olarak oluşan diğer karbon formları gibi herhangi bir kristalleşme belirtisi göstermez. İlk olarak on sekizinci yüzyılda Rusya Karelya Cumhuriyeti'nde keşfedildi. Onega Gölü'nden yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan bir alan olan Zazhoginskoye'de büyük bir mevduat bulunmaktadır.

Ruşur Taşı Nasıl Anlaşılır?

Su, Ruşur taşı ile temas ettiğinde asidik hale gelir, bu nedenle büyük miktarlarda tüketilmeden önce alkalizasyonu gerekir. Suyun asitliğini azaltmak için tipik olarak dolomit ve kuvars kumu kullanılır. Asitlik dolomiti çözer, bu da suyu alkalize eder ve onu kalsiyum, magnezyum ve diğer minerallerle zenginleştirir. İçerisine Ruşur taşı konulan bir suyun arınmasına şahit olunduğunda taşın orijinal olduğu da anlaşılabilir.

Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır?

Ruşur taşı, elektromanyetik radyasyonun sonucu olan EMF'lerin veya elektromanyetik alanların engellenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Elektromanyetik alanlar elektronik cihazlar tarafından oluşturulur. Dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler gibi yaygın elektronik öğelerin tümü EMF'leri yayar. Bu taşı bir bilgisayarın tabanına, mikrodalga fırına veya çeşitli ev elektronik cihazlarınızın etrafına yerleştirmek, çalışmalarına müdahale etmeyecek, ancak serbest radyal çıktılarının bir kısmını engelleyecektir. Ayrıca içme suyunu arındırmak için de kullanılır.

Ruşur Taşı Faydaları Nelerdir?

Ruşur taşının genel faydalarında, arındırılmış suyu içmek yatar. Ruşur ile arındırılmış su içmek,

Kardiyovasküler hastalıklara,

Böbrek hastalıklarına,

Karaciğer hastalıklarına,

Pankreas hastalıklarına,

Kolesistit,

Gastrit ve hazımsızlık sorunlarına,

Safra kesesi sorunlarına,

Anemi,

Astım,

Kronik yorgunluğa,

Artrit gibi hastalıklara iyi gelir.

Ruşur Taşı Özellikleri Nelerdir?

Taşın bileşimi neredeyse %98 karbondur. Taşın tonunun karbon oranına göre mat bitişli tunçtan yoğun siyaha kadar değişmesinin sebeplerinden biri de budur. Mat yüzey, mücevherin bileşiminde bulunan az miktarda kükürtün varlığından kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 2 milyar yaşında olan bu antik taş, dünyadaki tüm şifacılar tarafından kullanılmaktadır. Taş, güçlü antioksidanlar olan Fullerenler içerdiği için tüm güçlü şifacılar iyileştirme sürecinde Ruşur taşına ihtiyaç duyar.

Ruşur Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Ruşur taşı takılarda kullanılabiliyor olsa da amacı dışındadır. Taş genellikle şifa için ya da suyu arındırmak için kullanılmaktadır.

Ruşur Taşı Temizliği ve Bakımı

Ruşur taşı kendini temizleyen bir taştır. Bunun yanı sıra suyu arındırma özelliğine sahip olması sürekli bakım yapma durumunu da ortadan kaldırır. Ruşur taşını temiz ve gölge bir alanda tutmak önem arz etmektedir.