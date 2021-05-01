Ruj Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Ruj Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Ruj çiçeği; Gesneriaceae ailesinin Aeschynanthus cinsinin en yaygın şekilde yetiştirilen çeşitlerinden birisidir. Bu çeşidin neredeyse bütün bitkileri süs çiçeği şeklinde kullanılmaktadır. Görünümü nedeniyle halk dilinde ruj çiçeği şeklinde bilinen bu çiçek; hem güzel görünümü hem de kolay bakımından ötürü evleri süsleyen dekoratif bitkiler arasında bulunmaktadır.

Ruj Çiçeği Nedir?

Ruj çiçeği veya Latince ismi ile Aeschynanthus radicans olarak tanımlanan bu çiçek; çok yaygın bir şekilde yetiştirilen çiçekler arasında bulunmaktadır. Çiçeğin cinsinin tüm bitkileri; süs çiçekleri şeklinde kullanılır. Görünümü itibariyle halk dilinde ruj çiçeği şeklinde bilinen bu çiçek türü; hem güzel görünümü hem de kolay bakımı ile evleri süsleyen dekoratif bitkiler arasında yer alır.

Ruj çiçeğinin anavatanı Malay yarımadasının güney bölgesidir. İklim koşulları açısından bakıldığı zaman tropikal yağmur ormanları ikliminde yetişir. Doğada yetişme şartlarına bakıldığı zaman ise kabuk ve oyuk aralarında köklenip yaşamaktadır. Ruj çiçeğinin genel şekilde hem yaprak güzelliğinden hem de çiçek şeklinde yetiştirildiği belirtilebilir. Aşırı sıcaktan ve güneşten olumsuz şekilde etkilenen ruj çiçeği; kış aylarının dondurucu derecedeki soğuklara dayanamaz. Mayıs ile eylül ayları arası; ruj çiçeği için oldukça uygun bir dönemdir.

Ruj Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Ruj çiçeği; gölgede gelişim gösteren bir çiçek olup, çiçek açmaz. Ruj çiçeğinin tomurcukları vermesi adına hem çok güneş ışığı alam bir yere konulmalı hem de gün içerisinde üç saat boyunca filtrelenmiş güneşe gereksinim duyar. Kış mevsiminde ise güneş filtrelenmemelidir. Havası çok kuru olan yerlerde ve sıcak mevsimlerde çiçek için tedbir alınmalıdır. Havadar ortamlarda bulunmalı ve nem tutan özellikte toprak hazırlanmalıdır. Her çeşit toprakta yetişmesi mümkün olsa da sağlıklı çiçek açması, toprağın özelliğine bağlıdır.

Ruj Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ruj çiçeği; ilkbahar aylarının başında ekilir. 10 santimetre kadar kesilen ruj çiçeği dalları, doğrudan toprağa ekilmelidir. Saksı; güneşin ısıtılacağı bir konumda konulmalıdır. Hem yaprak hem de saksı güneş ışığından 3 saat kadar ısınmalıdır. Bu sayede oldukça hızlı bir şekilde köklenerek gelişirler. Havalar ısındığı sürece güneşin şiddetli gelmesi azaltılmalıdır. Yaprak çeliği ve basit daldırma metoduyla da ekilebilir.

Ruj Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

İlkbahar mevsiminin başında ancak çok serin günler geçtikten sonra 10 santimetre şeklinde kesilen dallar, doğrudan toprağa ekilmelidir. Ekilen saksı; güneşin ısıtacağı bir ortamda konulmalıdır. Saksı ve yapraklar güneşten gün içerisinde 3 saat boyunca ısınmalıdır. Bu sayede köklenerek gelişmeye başlarlar. Havalar ısındığı zaman güneşin şiddetli bir şekilde gelmesi önlenmelidir. Ruj çiçeğinin çoğaltılması adına yaprak çeliği ve basit daldırma metotları da kullanılabilir.

Ruj Çiçeği Nasıl Sulanır?

Ruj çiçeğinin sulama şeklinin bilinmesi, çiçeğin sağlığı açısından oldukça önemli bir unsurdur. Ruj çiçeğinin sulama aralığı ise; toprağın ıslaklığını yitirmesidir. Bununla beraber bu durum oldukça önemlidir. Toprağı kuruyan çiçeğin, sulaması yapılabilir. Sulama suyu oda sıcaklığında ve kireçsiz olmalıdır. Oda ısısındaki su dışında sulanması, çiçeğe zarar verebilir.

Evde Ruj Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Saksılar içerisinde sarkıcı süs bitkisi şeklinde hem yapraklarının hem de çiçeklerinin güzel görünümü adına yetiştirilir. Ev içerisinde yetiştirmeye uyumlu bir çiçek olup, sıcak yaz mevsiminde aşırı bir şekilde güneş almamasına dikkat edilmemelidir.

Ruj Çiçeği Latincesi

Ruj çiçeğinin Latincesi; Aeschynanthus radicans'tır.

Ruj Çiçeği Özellikleri

Ruj çiçeği; epifit bir çiçek türüdür. Kırmızı, turuncu, kahverengi gibi pek çok rengi vardır. Ruj çiçeği; Gesneriaceae ailesinin Aeschynanthus cinsinden olup Aeschynanthus radicans çeşididir. Ruj bitkisinin canlı ve parlak, kalın yemyeşil yaprakları bulunur. Çiçeğin görünümü; ruj görünümü andırır. Bu yüzden ruj çiçeği şeklinde isimlendirilir. En düşük 15 ile 18 dereceleri ile, 23 ile 26 derecedeki sıcaklıkları sevmektedir. Ev yetiştiriciliği adına oldukça idealdir. İç ortamlarda genel olarak sarkıcı formda yetiştirilmektedir.

Aeschynanthus çeşidinin hepsi; süs bitkisi şeklinde kullanılmaktadır. Çiçeğin anavatanı Malay yarımadasının güney bölgesi ve Java çevresidir. Çiçeğin yetiştiği iklim; tropikal yağmur ormanı iklimidir. Doğa içerisinde bulunan ağaçların kabuk ve oyuk aralarında yetişir. Kayalıkların çatlaklarında köklenip yaşar. Köklerdeki az orandaki humuslu çürüntüden beslenir. Çok serin mevsimlerde dahi gelişim göstererek yaz sıcaklıklarında dinleniyor olması, mantar rahatsızlıklarından etkilenmemesi bu çiçeğin tropikal sis ormanı bitkisi olduğuna işaret eder. Ruj çiçeği; evlerde ve ofislerde rahat bir şekilde yetiştirilen bir çiçektir.