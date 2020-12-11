Ruh Eşimizi Hayatımıza Nasıl Çekeriz?
"Çoğumuz, gerçekten ruh eşimizin olup olmadığını düşünür durur ve sonunda da umutsuzca bekleyişimize bir son veririz. Peki gerçekten ruh eşiniz bir yerlerde sizi bekliyor olabilir mi? Ruh eşimizi hayatımıza nasıl çekebileceğimizi Teta Terapi Eğitmeni Yeşim Kuzu, Derya Baykal’la Gülümse’de anlatıyor. "
“Hayal tablosu hazırlayın”
Teta Terapi Eğitmeni Yeşim Kuzu, Ruh eşimizi ilişkide kendimiz çekmemizin mümkün olduğunu söylüyor. Bunu, kendisinin de uyguladığı ilginç bir yöntem olan ‘hayal tablosu’ hazırlayarak başarabilmenin mümkün olduğuna inanıyor. Tabii öncelikle sizin de inanmanız ve içten dileklerinizle bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor.
Hayal tablosu için, öncelikle dileklerinizi sıralayacağınız geniş bir kartona ihtiyacınız var. Kartona, hayatınızla ilgili tüm beklentilerinizi yazabilir, ayrıca çizimlerini de yapabilirsiniz. Görseller sizi her gün motive etmeye yarayacaktır. Evinizi, istediğiniz arabayı, nasıl bir eş istediğinizi, özelliklerini ve hatta kaç çocuğa sahip olmayı dilediğinizi de ekleyebilirsiniz.
Olumlu düşünceler yükleyin
Örneğin, “Bana çok değer veren bir eşim olsun, beni anlayabilsin, ev işlerinde bana yardımcı olsun” şeklinde, olumlu düşüncelerle olmasını istediklerinizi tasvir edebilirsiniz.
Yeşim Kuzu, nasıl bir eş istediğimizi yazdığımızda, beynimizin ona odaklandığını ve görsel hafızamızı çalıştırdığını önemle vurguluyor. Kuzu, aynı zamanda hazırladığımız kartonu yatak odamız gibi, en çok görebileceğimiz bir yere asmamız gerektiğini ekliyor. Bu şekilde her gün uyandığımızda bizi motive eder ve sizi böyle bir eş seçmeye hazırlar.