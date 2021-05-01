Rozet Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Rozet (Pervane) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Son derece ilgi çekici çekici yapısı ve küçük güzel çiçekleri ile oldukça beğeni toplamayı başarabilen çiçekli bitkiler arasında yerini alır. Son derece güzel bir çiçek olarak peyzajlarda kullanılan bitkilerdendir.

Rozet Çiçeği Nedir?

Rozet çiçeği, oldukça uzun ömürlü, sürekli olarak çiçek açan, otsu özelliğe sahip olan küçük çalı formuna sahip olarak gelişim gösteren bir süs bitkisidir. Apocynaceae ailesinin Catharanthus türündendir. Bu çiçeğim ana yurdu Madagaskar olup Türkçe'deki isimleri; rozet çiçeği, pervane çiçeği ve İzmir Güzeli olarak bilinmekte olup vinka (Vinca roseus) ismi de bu çiçek için yaygın olarak kullanılan diğer isimler arasında yerini almaktadır.

Rozet Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Rozet çiçeği, kendisine ne kadar iyi bir bakım gösterilirse o denli nazlı, yaşatılması o kadar zor bir bitki olarak karşımıza çıkar. Besleyici niteliği olmayan toprakta ve ihmallerle ara sıra sulanmaktan başka bakım görmeyenleri oldukça güzel gelişim gösterir ve aynı zamanda da son derece dayanıklı olur.

Rozet çiçeği tam gün güneş, yarı gün güneş yahut en azından günde iki saat güneş görmeye ihtiyaç duyan bir bitkidir. Bu sebeple tam gölgenin hakim olduğu yerlere uygun bir bitki değildir.

Rozet Çiçeği Nasıl Ekilir?

Rozet Çiçeğinin tohumları toprağa düştüğünde çok kolay çimlenip gelişim gösterirler. Toplanıp saklanan rozet çiçeği tohumları Şubat ve Mart aylarında nemlendirilmiş toprağa serpilerek ekimi yapılır. Üzeri ize çok az toprak ile örtüldükten sonraki 3 haftalık bir süre sonra çimlenme gösterir. Fideler 10 cm. olduklarında ise çiçek açarlar. Dallarından kırıp dikim yapılması halinde ise hemen köklenip gelişim gösterirler.

Rozet Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Rozet çiçeğinin çevreye dökülen tohumları kendiliğinden çimlenerek gelişim gösterir. Rozet çiçeğinin çoğaltılmasında dallarından da yararlanılabilir. Rozet çiçeği fideleri 10 cm olduklarında çiçeklenmeye başlarlar.

Rozet çiçeğinin dallarından yararlanarak çoğaltma işlemi için ilk olarak iri taneli dere kumuna dikim yapılmalıdır. Ardından açık havada direkt güneş almayan bir yerde tutulmasına dikkat edilmesi gerekir. İlk gün bol bol su dökerek sulama yapılması önemlidir. Daha sonra yapraklarda pörsüme görmedikçe sulamaya gerek olmayacaktır. 6 haftanın sonunda bitkinin köklerini kumdan arındırmadan istene yere aktarımı yapılmalıdır.

Rozet Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Rozet çiçeği tohumlar kış mevsimleri hariç her zaman çimlenebilme özelliğine sahip olan tohumlardır. Kış soğuklarında -7C dereceye kadar dayana bilen yapıya sahiptirler. Rozet çiçeği tohumları kapalı kapsül içinde her biri 10-15 adet kadar siyah renkli tohum şeklinde oluşurlar. Bu tohumlar toplanmazlar ise kendiliğinden düşerler.

Rozet Çiçeği Nasıl Sulanır?

Rozet çiçeği, su tutucu özelliği çok yüksek olmayan bir yapıda toprak ister. Bu sebeple toprağının kuruyup kurumadığının anlaşılması oldukça kolaydır. Bu sebeple saksıda yetiştirilen rozet çiçeklerini sıcak yaz aylarında 3-5 gün ara ile kış aylarında ise 10-20 gün ara ile sulamak yeterli olacaktır. Bahçede taşlar arasına yetiştirilmekte olan rozet çiçeklerini ise yaz aylarında haftada bir veya iki defa sulamak yeterli olacaktır.

Evde Rozet Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Çok kolay gelişim gösterebilen ve bakımı sürecinde çok fazla şeye ihtiyaç duymayan rozet çiçeği, evre rozet çiçeği yetiştiriciliğinin kolaylıkla yapılmasını mümkün kılan bir bitki olma niteliği taşır.

Rozet Çiçeği Latincesi

Rozet çiçeğinin pek çok kişi tarafından araştırma konusu olan Latince ismi "Catharanthus Roseusé" olarak bilinir.

Rozet Çiçeği zellikleri

- Rozet çiçeği bulunduğu toprağın özelliğine bağlı olarak farklı gelişim gösteren bir bitki türüdür.

- Tek dal halinde 15-20 cm boya sahip olabileceği gibi birkaç dallı halde 50 cm kadar boy verebilen bir bitkidir.

- Yeterince uzun olan ve gelişmiş durumdaki rozet çiçekleri kesme çiçekçilikte kullanılabilir nitelik barındırır.

- Sonra sonbahar aylarında soğuk günler geldiğinde bitkinin çiçeklenmesi, tomurcuklanması ve tüm gelişimi durur.

- Yaz aylarında şiddetli sıcak olan yerlere uygunluğu tam olan bir çiçek türüdür.

- Kış mevsiminin soğuklarına -7C dereceye kadar dayanım gösterebilen ancak bu süreci bir hayli yıpranarak atlatabilen bir çiçek türüdür.

- Sıcak seven bir bitkidir. Bundan dolayı ilkbaharda çiçeklenmesi için havaların iyice ısınmasına ihtiyaç duyar.

- ilkbahar döneminden kışa kadar devamlı olarak çiçek açar.

- Uzun ömürlü bir çiçektir.

- Susuzluğa ve şiddetli güneşe dayanıklı olan bir çiçek türüdür.

- Yaprak bitlerinin hiç hoşlanmadığı bir süs bitkisidir.