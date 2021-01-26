Rocky Serisi Filmleri - Rocky Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Boks filmlerine yeni bir soluk getiren Rocky'nin başrol oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Burt Young ve Burges Meredith yer alıyor. Stallone, ilk filmin senaryosunu ünlü boksör Muhammed Ali'den esinlenerek yazmaya başladı. 2 hafta gibi kısa bir sürede tamamladığı senaryo yaklaşık 20 yapımcı tarafından reddedildi. Daha sonraki filmin senaryolarını ise Ryan Coogler ve Aaron Covinghton kaleme aldı. Irwin Winkler'in yapımcılığını üstlendiği Rocky, en iyi film dalında Oscar alan ilk spor filmi olarak sinema tarihine geçti. IMDB Top 250 listesinin 231. sırasında yer alan filmin uluslararası festivallerde kazandığı diğer ödüller şunlardır: En iyi kurgu ve en iyi yönetmen dalında Oscar, Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Japon Akademi Ödülü ve People's Choice Favori Film Ödülü.

Rocky Serisi Filmleri ve İsimleri



1- Rocky

2- Rocky II

3- Rocky III

4- Rocky IV

5- Rocky V

6- Creed I

7- Creed II

8- Rocky Balboa



Sylvester Stallone'ye Altın Küre Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getiren Creed I, 2015 yılında vizyona girdi. Yılın en çok izlenen spor filmi olan Creed'in devamı niteliğindeki Creed II ise 2018 yılında izleyicilerle buluştu. Üçüncü filmin ise 2022 yılında vizyona gireceği duyuruldu.

Rocky Konusu

Serinin ilk 5 filminde Apollo Creed, Clubber Lang, Ivan Drago ve Mason Dixon ile yaptığı boks maçları ve şampiyon oluşunun hikayesi anlatılıyor. Serinin son iki filminde boksör değil boks antrenörü olarak karşımıza çıkan Rocky Balboa, ilk 2 filmde rakibi olan Apollo Creed'in oğlu Adonis Creed'i boks şampiyonasına hazırlıyor.



Rocky Vizyon Tarihi

1- Rocky - 30 Aralık 1976

2- Rocky II - 1 Aralık 1979



3- Rocky III - 1 Ekim 1982

4- Rocky IV - 21 Kasım 1985

5- Rocky V - 1 Şubat 1990

6- Rocky Balboa - 10 Mart 2007

7- Creed I - 8 Ocak 2016

8- Creed II - 11 Ocak 2019

Rocky Oyuncuları

Sylvester Stallone

Michael B. Jordan

Tessa Thompson

Dolph Lundgren

Geraldine Hughes

Burth Young

Brigitte Nelson

Talia Shire

Carl Weathers

Burges Meredith

Tony Burton

Thayer David

Bill Baldwin

Larry Carroll

Jodi Letizia

Stan Shaw

Simmy Bow

Jacob Stitch Duran

Tony Bellew

Malic Bazille

Hulk Hogan

Mr. T.

Mario Machado



Frank Stallone

Rocky Filminin Yönetmenleri

1- Rocky - John G Avildsen

2- Rocky II - Sylvester Stallone



3- Rocky III - Sylvester Stallone



4- Rocky IV - Sylvester Stallone

5- Rocky V - John G. Avildsen

6- Rocky Balboa - Sylvester Stallone

7- Creed I - Efsanenin Doğuşu: Ryan Cogler

8- Creed II - Efsane Yükseliyor: Steven Caple Jr.