Rihanna’nın Makyaj ve Güzellik Sırları

Düzenli cilt bakımına önem veriyor

Rihanna’nın pürüzsüz cildinin en büyük sırrı, düzenli olarak cilt bakımı yapıyor ve yaptırıyor olması. Asla yüzünde makyajla uyumayan şarkıcı, sahnesi bittikten sonra makyajını temizliyor ve bunun için de güvendiği markalardan başka ürünler kullanmıyor. Makyaj konusunda da oldukça titiz davranan güzel yıldız, yüz hatlarını ortaya çıkaracağı ve cildindeki kusurları kapatırken besleyici özelliği de olan ürünleri tercih ediyor.

Beslenmesine dikkat ediyor

Sağlıklı ve düzenli beslenme Rihanna’nın önem verdiği bir diğer konu. Mümkün olduğunca, sahne hayatının yediklerinin kalitesini düşürmesine izin vermiyor ve bol bol su tüketiyor. Uzmanların da dediği gibi su içmek cildimizin ışıldamasında etkili bir rol oynuyor. Bunun yanında Rihanna, öğünlerini sıklaştırmayı tercih edenlerden… Günde beş öğün yemek yiyor, ayrıca bu öğünlerde protein, meyve ve sebze almaya dikkat ediyor.

Fondöteni çok iyi dağıtmamız gerektiğini söylüyor

Paylaşımlarıyla güzellik ve makyaj sırlarından bahseden şarkıcı, fondöteni cilt tonunuza uygun olması gerektiğini söylüyor. Rihanna ayrıca tek bir fondöten kullanmak yerine birkaç rengi karıştırıp aynı anda uyguluyor. Ayrıca fondöteni uygularken makyaj süngeriyle iyice dağıtmanızı öneriyor.

Kontür uygulamaktan kaçınmayın

Yüzdeki kusurları örtmenin diğer bir yolunun da kontürlü makyajdan geçtiğini ifade eden güzel şarkıcı, bu sayede şişlikleri örtebileceğinizi, yüz şeklinizi istediğiniz gibi yönlendirebileceğinizi söylüyor. Kontürü nasıl uygulayacağınızla ilgili sosyal medyasında tavsiyeler veren Rihanna, dolgun yanaklara sahipseniz yanak kısmını daha koyu tutmanız gerektiğini, çenenizi ön plana çıkarmak için de açık renk kullanmamanızı tavsiye ediyor.

Makyajını sabitlemeden çıkmıyor

Kendi markasında da makyaj sabitleme pudrası çıkaran şarkıcı, tüm emeklerinizin boşa gitmemesi ve hava koşullarına karşı makyajınızın taze kalması için mutlaka sabitleyiciler kullanılması gerektiğini savunuyor. Dışarı çıkarken yanından eksik etmediği pudrasıyla Rihanna, gün boyu yoğunluğa meydan okuyor.

Göz altı kusurları için kapatıcı kullanıyor

Zamanla göz altınızda yorgunluğa ya da başka nedenlere bağlı torbalar, çizgiler oluşur. Makyaj konusunda kendine güvenen Rihanna, göz altı kapatıcılarının anında aydınlık bir görünüm vererek, olduğunuzdan daha genç ve dinamik gösterdiğine dikkat çekiyor.

Göz makyajına ekstra özen gösteriyor

Göz makyajı Rihanna için en az kontür uygulamak kadar önemli. Göz pınarlarının olduğu bölgeye aydınlatıcı süren güzel şarkıcı, kaşlarının altına da açık renk far uyguluyor ve son olarak da göz kapaklarının arasına koyu renkli farları tercih ediyor. Bu harika gölgelendirmeyle göz makyajınızı siz de kusursuz hale getirebilirsiniz. Ayrıca tamamlayıcı olarak çarpıcı bir rimelle son vuruşunuzu yapmayı unutmayın.

Dudaklarını ön plana çıkarıyor

Rihanna sahne makyajında da günlük yaşantısında da koyu renkler kullanmayı çok seviyor. Zaten dolgun dudaklara sahip olan genç yıldız, yine de dudak kalemiyle dudakların belirginleştirilmesinden yana. Ayrıca dudak bakımının da ruj öncesi önemini vurguluyor ve makyaj öncesi mutlaka dudak balsamı kullanıyor.