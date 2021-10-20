Reyhan otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Reyhan otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Reyhan otu, İtalya mutfağında yaygın kullanılan bitki türüdür. Tazesi ve kurutulmuş hali çokça tüketilen reyhan otu, dünyanın tamamında bilinen ve kullanılan ot türlerinden biridir.

Reyhan Otu Nedir?

Diğer ismi fesleğen olan reyhan otu, ballıbabagiller familyasındandır. Süs bitkisi olarak kullanılan reyhan otu, kokusuyla dikkat çekiyor. Hint fesleğeni, yabani fesleğeni, yabani fesleğen olarak bilinmektedir. Ilıman iklimlerde bulunan reyhan otunun çiçekleri beyaz veya pembe renklere sahip bitki türüdür.

Reyhan Otu Ne İşe Yarar?

Reyhan otunun insanlarda farklı yararları bulunur. Uykusuzluk için en çok kullanılan bitkilerdendir. Anne sütünü arttırdığı ile ilgili bilgiler mevcuttur. Boğmaca hastalığına yararlıdır. Mantar hastalıklarına iyi geldiği söylenebilir.

Reyhan Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Reyhan otu, ılıman iklimin olduğu her yerde yetişebilme özelliğine sahiptir. Anavatanı Güney Asya'dır. Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan bitki türüdür.

Reyhan Otu Hangi Mevsimde Olur?

Reyhan otu ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açmaya başlar. Sonbahar mevsimine kadar çiçekleri solmaya devam eder. İlkbaharda çiçeklerinin toplanması önerilir.

Reyhan Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Reyhan otu doğal ortamlardan kendiliğinden bulunur. Ancak yetiştiriciliği de kolaylıkla yapılabilir. Reyhan otu için ılıman iklim yeterlidir.

Reyhan Otu Nasıl Kullanılır?

Reyhan otu hem çiğ hem kurutulmuş şekilde kullanılabilir. Çiğ hali salatalarda kullanılabilir. Yaprakları dolma ve sarma yapımında kullanılabilir. Kurutulmuş hali baharat şeklinde ve çay formuna getirilerek tüketilebilir.

Reyhan Otu Kullanımı

Toz haline getirilen reyhan otunu çay olarak kullanabilirsiniz. Bunun için önceden kaynattığınız sıcak suya ihtiyacınız olacaktır. Bir tutam reyhan otunu sıcak suya ilave ettikten sonra 10 dakika bekleterek çay olarak içebilirsiniz.

Reyhan Otu Faydaları Nelerdir?

Görme duyusuna faydaları bulunur. Göz kuruluğuna iyi geldiği söylenmektedir.

Kemiklerin güçlenmesi için destek olmaktadır.

Romatizma kaynaklı ağrıların yaşanmasını engeller.

Kalp ve damar sistemini destekleyici etkisi bulunur.

Kan akışını düzenler ve kan içerisindeki mikropların dışarıya atılmasına yardımcı olur.

Bağırsak ile mide sorunlarının giderilmesine destek sağlar.

Bronşitin azaltılmasına yardımcıdır. Öksürük kesici özellikleri bulunur.

Bağışıklık sistemlerinde oluşabilen sorunların giderilmesinde destekleyicidir.

İshal sorunlarının azaltılmasında görev görür.

Stres ve kaygı sorunlarının oluşumlarını engelleyicidir.

Ağız içerisinde gargara yapıldığında mikropların yok edilmesine destek sunar.

Reyhan Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Reyhan otu genellikle uykusuzluk ve stres durumlarında önerilir. Uyku sorununa yarar sağladığı söylenebilir. Ayrıca vücuttaki genel ağrılara iyi geldiği söylenebilir.

Reyhan Otunun Zararları Var mıdır?

Her bitkide olabildiği üzere reyhan otunun da kimi yan etkileri olabilir. Bu etkiler görüldüğünde uzmanlara danışılmalıdır.

Reyhan otunun kimilerine göre kanseri tetiklediği söylenir. Aşırı tüketilmemelidir.

Ameliyat öncesinde kullanılmamalıdır.

Hamilelerde ve emziren kişilerde kullanılmamalıdır.

Kronik problemleri olan kişilerin kullanmaları önerilen bir durum değildir.

Alerji sorunları olan bireyler ve 12 yaş altı çocukların kullanmaması gerekir.

Aşırı kullanımında vücutta farklı pek çok yan etkiler gösterebilir. Baş ağrısı ve mide ekşimesi bunların yaygın olanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Reyhan otu kullanımı öncesi, uzmanlara danışılmalı ve detaylı bilgi alınmalıdır.

Reyhan Otu Nerede Satılır?

Reyhan otunun satış noktaları aktarlardır. Bulunduğunuz alanlarda aktarlara ulaşamıyorsanız güvenli internet sitelerinde reyhan otu için alışverişi yapabilirsiniz. Alacağını noktaların güvenilir olmalarına dikkat etmeniz gerekmektedir.