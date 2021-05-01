Reyhan Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Reyhan Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Sağlık bakımından faydaları pek çok olan Reyhan çiçeği sadece bahçelerde değil ev ortamında saksılarda da yetiştirilen aynı zamanda yemeklerde de tüketilen bir besindir.

Reyhan Çiçeği Nedir?

Reyhan çiçeği sadece çiçek olarak değil faydalı bir gıda olarak da tüketilen diğer adı fesleğen olan bir bitkidir. Yeşil ve mor renkte ılıman iklim kuşağında kendiliğinden yetişen türlerinin yanında soğuk iklimlerde ise bahçelerde tohum ekilerek dikilen bir çeşit bitki türüdür. Ev ortamında saksılarda yetiştirildiği gibi bahçelerde de yetişebilmektedir. Hem çiçek hem de şifalı bir bitki olarak birçok alanda faydaları olan bir çiçektir.

Reyhan çiçeği doğal ortamda da bulunan kokusu ile parfüm ve esans yapılmak ta da kullanılan bir bitkidir.

Reyhan Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Reyhan çiçeği ekiminden sonra özellikle soğuk iklimlerde soğuktan korunmalıdır. Reyhan çiçeği bitkisi ekiminden sonra toprağın nemi kontrol altında tutularak düzenli sulama yapılmalıdır. Reyhan çiçeğinin filizleri topraktan çıkmaya başladığında bitkinin gelişimi için etrafındaki yabani otlardan arındırılması gerekmektedir. Reyhan çiçeği olgunlaşarak sonbaharda tohum oluşturduğunda ise tohumları alınarak ekmek için saklanmalıdır.

Reyhan Çiçeği Nasıl Ekilir?

Reyhan çiçeği ekiminde tohumdan ekim yapıldığı gibi reyhan bitkisi koparılarak çelik yöntemiyle de ekilebilmektedir. Reyhan bitkisi ekim için toprağın nemli ve önceden yanmış gübre ile karıştırılarak ekimi yapıldıktan sonra toprağı hafif şekilde karıştırmak yöntemiyle yapılmaktadır. Reyhan çiçeği soğuk iklimlerde tohumların ilkbaharda bahçeye ekilmesiyle yetiştirilmektedir. Ilıman ve sıcak iklimlerde bitki tohumlarını dökerek kendini yenileyebilmektedir.

Reyhan Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Reyhan çiçeği çoğaltılması kolay bir bitkidir. Özellikle tohumlarından ekilmek suretiyle çoğaltıldığı gibi dallarından çelik yöntemiyle koparılarak suda bekletildikten sonra çoğaltılabilen bir çiçek türüdür.

Reyhan çiçeği birçok çeşidi bulunmasının yanında özellikleri hepsinde aynı olmaktadır. Reyhan çiçeği kolaylıkla çoğalabilen bir bitkidir. Reyhan çiçeğinin budanması ile de çoğalması ve veriminin artması sağlanmaktadır.

Reyhan Çiçeğinin Tohumu Nasıl Olur?

Reyhan çiçeği tohumu çiçeklerin olgunlaşmasından sonra özellikle sonbahar mevsiminde tohum vermektedir. Tohumları minik tanecikleri şeklinde olmaktadır. Tohumları alınarak uygun koşullarda saklandığında bir dahaki sezonda ekime hazır olmaktır.

Reyhan Çiçeği Nasıl Sulanır?

Reyhan çiçeği sulanmasında özellikle bitki filizlenme aşamasında toprağı yumuşak ve nemli olacak şekilde olması gerekmektedir. Reyhan çiçeği sıcak iklim ve nemi seven bir çiçek olduğu için güneş alan yerlerde ve düzenli sulama ile verimi artmaktadır.

Evde Reyhan Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Reyhan çiçeği yetiştiriciliği kolaylıkla evde yapılabilmektedir. Reyhan çiçeği ekiminin ilkbahardan önce yapılarak kapalı ve ılık yerlerde tutulması ile hatta örtü altı ekim şeklinde yetiştirilmesiyle kolaylıkla ilkbaharda filizlenerek yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Reyhan çiçeği yetiştiriciliği ekonomik bir değer olarak yapılabilecek bir iştir.

Reyhan Çiçeğinin Anlamı Ve Latince Adı Nedir?

Reyhan çiçeği adı fesleğen olarak da kullanılmaktadır. Reyhan bitkisi kokusu ile adlandırılan bir bitkidir. Reyhan çiçeğinin Latincesi ocimum basilicum olarak bilinmektedir.

Reyhan Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Reyhan çiçeği sadece çiçek olarak yetiştirilen bir bitki olmayıp şifalı bitkiler olarak tercih edilen ve mutfaklarda hoş kokusu ve lezzeti ile aranan bir bitkidir. Reyhan çiçeğinin yaprakları hem taze hem de kurutularak kullanılmaktadır. Reyhan çiçeği bitkisi kolaylıkla çoğalabilen ve budama yapılarak daha fazla verim alınabilen bir bitkidir. Reyhan çiçeği bitkisi hoş bir kokuya sahiptir. Kokusu sayesinde iştah açtığı için yemeklerle veya yemeklerden önce şerbeti içilmektedir.

Reyhan Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Reyhan çiçeği yaprakları ve çiçekleri ile şifa amaçlı birçok tarife kullanılan bir çiçek türüdür. Reyhan çiçeğinin mor ve yeşil renkte yapraklı çeşitleri bulunmaktadır. Reyhan çiçeği özellikle Osmanlı döneminde şerbet yapımında kullanılan şifalı bir bitki olarak geçmişten gelen bir özellik bulundurmaktadır.

Reyhan çiçeği kokusu sayesinde haşerelerden korunmaya yardımcı olmaktadır. Reyhan bitkisinden yapılan çaylar ile öksürük ve üst solunum yolları enfeksiyonları tedavi edilmektedir. Reyhan bitkisi yemeklerde kullanılan bir tada ve kokuya sahiptir. Reyhan çiçeği bitkisi ile yapılan çaylar yatıştırıcı ve sakinleştirici etkide rahatlatmayı sağlamaktadır.

Reyhan çiçeği bitkisi diyet yemeklerde ve salatalarda kullanılan sindirim düzenleyici etkide bir bitkidir. Reyhan çiçeği bitkisi vücuttaki toksinlerin atılmasında faydalı olmaktadır. Reyhan çiçeği bitkisi ağız içinde oluşan yara ve mikroplara karşı iyi gelmesinin yanında ağızda çiğnenmesi ağız kokusunu ortadan kaldırmakta faydalıdır.