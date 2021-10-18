Retro Makyaj Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Retro Makyaj İpuçları

Makyajın sihirli gücünü kullanarak istediğiniz gibi bir görünüme kavuşmanız mümkün. Pek çok makyaj trendleri modada yer alırken, şimdilerde gündemden düşmeyen bir tarzdan bahsedeceğiz: Retro makyaj! Son günlerde en çok merak edilen makyaj trendleri arasında yer alan retro makyaj nedir, nasıl yapılır merak edenlere, retro makyaj ipuçlarını paylaşıyoruz.

Retro Makyaj Nedir?

Nostalji anlamına gelen retro, makyajda da 60’lı yılların nostaljik ambiyansını yansıtan bir tarz olarak karşımıza çıkıyor. 1960’lı yılların makyaj trendini ortaya koyan retro makyaj modasında en önemli ayrıntı kusursuz porselen bir cilt ve çarpıcı göz, dudak detaylarıdır. Retro makyaj yönteminde açık renk pudra ve fondöten kullanılır, yüz şekli belirginleştirilir, dudaklar ve gözler ön plana çıkarılır.

Retro Makyaj Nasıl Yapılır?

Retro makyaj yönteminde en önemli nokta öncelikle cildin pürüzsüz görünmesidir. Fondöten sonrasında dilerseniz pudra ile yüzünüzü sabitleyebilirsiniz. Ayrıca retro makyaj için kullanılan fondötenin mat olması önemli bir detaydır. Bunun yanında fondöteni sadece yüzünüze değil boynunuza da sürmeye özen göstermelisiniz.

Allık seçiminde ise retro makyaj için pembe tonlarına yer verilir. Allık, elmacık kemiklerinin üzerine doğru sürülür. Böylelikle dudaklar daha fazla ön plana çıkar.

Retro makyaj eyeliner ile gözlerin ön plana çıkmasını hedefler. Eyeliner göze kanat şeklinde kıvrımla sürülmelidir. Bu şekilde çekik ve belirgin göz hatlarına sahip olabilirsiniz.

Bej tonlarında far seçimi ile retro göz makyajı tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde gözlerinizdeki eyeliner görünümü tamamlanmış olur.

Ruj seçimi retro makyaj yönteminde en önemlilerden biridir. Retro makyaj ruj seçimini Ateş kırmızı veya şarap rengi tonlarında yapabilirsiniz. Ruj dudakların hacimli gözükmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kalıcı olması için rujun üzerine pudra sürebilirsiniz.