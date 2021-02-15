Reishi Mantarı Nasıl Yetişir? Reishi Mantarı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Reishi mantarı diğer bir ismi ile ölümsüzlük mantarı ismi ile de bilinmektedir. İnsan sağlığına çok faydalı olduğu için ve besin değerinin oldukça yüksek olması sebebi ile bu ismi almıştır. Reishi mantarı, katran köpüğü isimli mantar grubuna üyedir.

Reishi Mantarı Nasıl Yetişir?

Reishi mantarı doğal olarak Mayıs ya da Kasım aylarında yetişmektedir. Ancak evde yetiştirmeye karar verdiyseniz istediğiniz zaman kolaylıkla yetiştirmeniz mümkündür. Bu mantar türünün tadı çok keskindir. Bu nedenle genelde yemek yapımında kullanıma uygun değildir. Reishi mantarı çoğunlukla çay olarak tüketilmektedir.

Reishi mantarı doğada kendi başına yetişebileceği gibi evde de rahatça yetiştirilebilir. Yetiştirmek için mantar torbası kullanmak da mümkündür. Zahmetli bir yetişme koşulu yoktur. Hızlı bir şekilde büyür ve çoğalır. Bu sebeple yetiştiğini izlemek de insana ayrı bir keyif vermektedir.

Reishi mantarı sadece bir kereye mahsus meyve verir. Çoğunlukla 1 kilo mantar yetiştiriciliğinden 5 kilo mantar almak mümkündür. Arpa, buğday gibi ürünlerle yetişmesi çok daha kolay olmaktadır.

Reishi Mantarı Nerede Yetişir?

Reishi mantarı ev ortamında ya da dışarıda kolay bir şekilde yetiştirilebilir. Bunun için yapılması gereken pek bir işlem yoktur. Reishi mantarı oldukça kolay bir şekilde yetiştirilebilir. Dışarıda kuru ağaçların köklerinde reishi mantarı yetiştirmek oldukça kolaydır. Bunun yanında evde de mantar torbası içerisinde yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

Reishi Mantarı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Bu mantar türünün yetişmesi için nemli bir ortam olması gerekir. Yetişme şartları çok zorlu değildir ve oldukça kolaydır. Bu sebeple evde bile kolay bir şekilde yetiştirilebilmektedir.

Reishi manyarı yetiştiriciliğinde yüksek bir verim almak istiyorsanız bunun için ılıman bir ortam yaratmanız gerekir. Böyle bir alanda reishi mantarı çok daha hızlı ve verimli bir şekilde büyüme gösterecektir.

Reishi Mantarı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Reishi mantarı ev ortamında yetiştirilecekse mantar torbaları kullanmak daha doğru olacaktır. Bu torbaların ılıman bir ortamda olması, sıcaklığın ve nemin belirli aralıklar kontrol edilmesi de oldukça önemlidir. Bunun yanında ışığın da düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Böyle bir ortamda kolay bir şekilde reishi mantarı yetiştirmek mümkündür.