Reiki Uzmanı Anlatıyor: Çakraları Dengelemek İçin Yemeniz Gerekenler

1. Kök çakrası

Kırmızı renkle temsil eden Sanskritçe Muladhara yani kök çakra ile başlayacağız. Kök çakrayı temeliniz olarak düşünün. Bu çakra insan vücudundaki omurganın dibinde yer alır ve size topraklanmış hissi verir, güvenliği temsil eder. Topraklanmaya bağlandığından, bu çakrayı dengelemek için kök sebzeler yenmelidir.

2. Sakral çakra

Sırada sakral çakra veya diğer adı ile Swadhisthana var. Turuncu renkle temsil edilen bu çakra üreme organlarınıza, adrenallere, böbreklerinize ve kalın bağırsaklarınıza bağlıdır. Yaratıcılığınızı, cinsel dürtülerinizi ve enerjinizi kontrol eder. Bu çakranın enerji akışını desteklemek için fındık gibi mineral açısından zengin yağlı tohumların yanı sıra bazı deniz ürünlerini tüketmelisiniz.

3. Solar pleksus çakrası

Üçüncü çakra, güven, sezgi, bilgelik ve liderlikle bağlantılı olan solar pleksus çakrası yani Manipura'dır. Bu çakra vücudun sinir sistemi ile yakından bağlantılıdır. Eğer o çakrada denge yoksa kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz, sezgileriniz ve öz güveniniz etkilenebilir. Solar pleksus çakrası sarı renkle temsil edilir ve bu çakrayı sarı renkli besinler dengeler. Sarı kabak, mısır gibi besinlerin yanı sıra baklagiller ve tahıllar idealdir.

4. Kalp çakrası

Şimdi, yeşil renkle temsil edilen kalp çakrasına yani Anahata'ya geçelim. Bu çakra açıklık (alt ve üst çakraları birbirine bağladığı için) ve sevgiyle ilişkilidir. Eğer bloke olursa, kalbinizi başkalarına açmakta sorun yaşayabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler, mikro yeşillikler ve filizlerin tümü kalp çakrası için faydalıdır. ."

5. Boğaz çakrası

Vishuddha ya da diğer adı ile boğaz çakrası, boğazınız, tiroidiniz, ağzınız, kulaklarınızı kapsayan tüm bölgeye hakimdir. Bu yüzden genellikle boğaz çakranız için sahip olacağınız şey sıvılardır. Meyve suları, meyveler, soslar, çorbalar ve çaylar içebilirsiniz. Deniz yosunu boğaz çakrası için oldukça iyi bir seçenektir. İşin ilginç tarafı deniz yosunu iyot bakımında da yüksektir ve bu da tiroidler için harikadır.

6. Üçüncü göz çakrası

Sırada sezginizi, görselleştirmenizi ve ruh halinizi kontrol eden üçüncü göz çakrası Anja var. Bu çakrayı dengelemek için ruh halini değiştiren yiyecek ve baharat türleri tüketebilirsiniz. Bu çakra koyu mavi veya mor renkle temsil edildiğinden, yaban mersini ve üzüm gibi mavi morumsu yiyecekler yiyebilirsiniz. Kafein, çikolata veya kakao da üçüncü göz için tüketilecek besinler arasında yer alır.

7. Taç çakra

Son olarak, taç çakra yani Sahasrara var. Bu en yüksek çakradır, dolayısıyla yüksek benliğinizle, ruhunuzla ve amacınızla bağlantılıdır. Mesele şu ki, taç çakra, maneviyatla bir bağlantıyı temsil ettiği için herhangi bir yiyecekten tam olarak yararlanmıyor. Uzmanlar taç çakrayı aydınlatmak isteyenler için sık sık oruç tutmayı tavsiye eder. Öte yandan ışık enerjisi içeren biyofotonik tip yiyecekler (çiğ yiyecekler ) yiyebilirsiniz.