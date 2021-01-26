Regl Kramplarını Azaltmanın 11 Etkili Yolu

1. Isı uygulayın

University College London'dan bir bilim adamı, 40°C sıcaklığın adet dönemindeki kramplardan kurtulmanıza yardımcı olduğunu kanıtladı. Araştırmayı yöneten Dr. King, ağrıların organlarınıza azalmış kan akışından kaynaklandığını ve bunun da doku hasarına neden olduğunu söyledi.

En şaşırtıcı şey, ısının ilaçlarla aynı şekilde çalışması ve P2X3 adı verilen ağrı reseptörlerini bloke etmesi. Bir sıcak su torbası edinin ve içini sıcak suyla doldurduktan sonra karnınıza koyun, sıcaklığın size iyi gelmesinin tadını çıkarın. Öte yandan bir kediye sahipseniz, bu sevimli dostunuz ile bolca kucaklaşın. Kedilerin vücut sıcaklıkları da ağrılarınızı hafifletecek cinstendir. Huzur vermesi de bonusu!

2. Ilık bir banyo yapın

Yukarıda bahsedildiği gibi ısı, adet ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca banyo hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamanın harika bir yoludur. Küvetiniz varda sıcak suyla doldurun, biraz banyo tuzu ekleyin (lavanta stresle başa çıkacaktır), en sevdiğiniz müziği açın, kendinize bir fincan çay yapın ve tadını çıkarın!

Eğer küvetiniz yoksa da ılık suyun altında vakit geçirin, duş sırasında vücudunuza ve özellikle ağrı bölgelerine masaj yapın, suyun ağrılarınızı alıp götürmesine izin verin.

3. Karnınıza uçucu yağlarla masaj yapın.

Araştırmalar, uçucu yağlarla yapılan bir masajın regla ğrılarını hafifletebileceğini ortaya koydu. Lavanta ve misk adaçayı ağrıyı dindirir ve rahatlamanıza yardımcı olur. Tarçın ve okaliptüs iltihapları azaltır. Papatya ve ylang-ylang kasları gevşetir ve sinirliliği azaltır.

Bu ağrılı günlerde hayatta kalmanıza yardımcı olacak birkaç masaj tekniği:

Avuç içlerinizi karnınızın ortasına yerleştirin ve hafifçe bastırarak büyük daireler çizmeye başlayın. Bunu 30 kez yapın.

Her iki elinizin orta ve işaret parmaklarını karnınıza bastırarak tam göbeğinizin üzerine yerleştirin. Göbek deliğinizin altındaki şekli tamamlayarak yukarı, yanlara ve aşağı hareket eden bir kalp çizin. Ardından parmaklarınızı tekrar yukarı hareket ettirin. 20-30 kez tekrarlayın.

Ellerinizi sırt üstü kaburgalarınızın altına koyun. Kuyruk kemiğinize ulaşana kadar ellerinizi aşağı doğru hareket ettirmeye başlayın. Yaklaşık 30 kez tekrarlayın.

Karnınızın alt kısmını iki elinizle yaklaşık 30 kez ovun.

Karnınızı parmak eklemlerinizle yaklaşık 30 saniye yoğurun.

Etkiyi daha iyi hale getirmek ve süreci daha keyifli hale getirmek için yukarıda tavsiye ettiğimiz esansiyel yağlardan yardım alın.

4. Bitki çayı için

Bitkisel çay, bitkilerin iyileştirici özelliklerine dayanarak insanların yüzyıllardır içtiği bir şeydir. Ağrıyı gidermek için çay kullanmak bazılarına tuhaf görünse de, bilim insanları bitki çaylarının dönem krampları gibi durumları iyileştirmede faydalarını kanıtladılar.

Regl ağrılarını hafifleten çay tarifi

24 gr rendelenmiş zerdeçal kökü

13 gr rendelenmiş zencefil kökü

1/4 çay kaşığı toz tarçın

Birkaç parça karabiber

80 gr bal

Yarım limon suyu

Malzemeleri bir kavanozda iyice karıştırın. Çayı yapmak için karışımdan 1 tatlı kaşığı alın ve 1 bardak kaynar karıştırın. Karışım toz halini buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

5. Fetal pozisyonda uyuyun

Regl krampları yaşarken uykuya dalmak bir hayli zor. Ancak bunun da bir çözümü var. Uzmanlar anne karnında bulunduğumuz pozisyon olan fetal pozisyonda uyumanın krampları hafiflettiğini söylüyor.

6. Kendinizi nemlendirin

Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, daha fazla su içmek vücudunuzda sıvı tutulmasını engeller. Bu, şişkinliği önler ve var olanı da hafifletir. Öte yandan ısıcağa yakın derecede su içmek krampları da hafifletme özelliğine sahiptir.

Su içmeyi sevmiyorsanız meyve ve sebze yemeyi deneyin . Örneğin salatalık, marul, karpuz, şeftali ve su bakımından zengindirler ve ödem oluşmasına engel olurlar.

7. Baharatlar ve otlar yiyin

Baharatların regl krampları üzerindeki etkisini bulmak için yapılan çalışmalarda bir hayli ilginç sonuçlara ulaşıldı. Baharatlar ve bitkiler, regl sancıları üzerinde tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkiye sahip.

Rezene tohumları: Bir çalışma, rezene tohumlarının aslında kramplarla savaşabildiğini gösterdi. Çalışmaya göre bu tohumlar en az ilaçlar kadar etkili ve ağrıyı bir saat içinde hafifletiyorlar. Dezavantajı ise daha şiddetli kanamalara neden olma ihtimalidir. Bu yüzden rezeneyi uyumadan önce tüketmeniz tavsiye edilir.

Zencefil: Zencefil, rezenenin aksine kanamayı azaltıcı bir etkiye sahip olabilir. Aynı zamanda fiziksel semptomların hafiflemesine de destek olur.

Tarçın: Tarçın regl kramplarının yanı sıra bu dönemde yaşanan mide bulantılarına iyi gelir ve aşırı kanamayı düzenleyebilir. Öte yandan regl döneminde yaşanan tatlı krizlerini de dengeleyebilir.

8. Egzersiz

Bazı kadınlar adet dönemlerinde spor yapmanın zararlı olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte aslında egzersiz vücudunuzdaki ağrıyı azaltan, ruh halinizi iyileştiren ve prostaglandin yakımını hızlandıran endorfin seviyesini yükseltir. İstenilen sonucu elde etmek için haftada 3 kez en az 15 dakika düzenli egzersiz yapmayı deneyin.

9. Bazı yiyeceklerden bir süre uzak durun

Bu dönemde özellikle tüketmeniz gereken besinler olduğu gibi uzak durmanız gerekenler de vardır. Mesela kafein! Her güne kahve ile başlamaya alışan biri için bundan uzak durmak çok zor görünse de yine de deneyin. Çünkü kafein, şişkinlik, duygu durum dalgalanmaları, kramplar başta olmak üzere PMS semptomlarını kötüleştirir. Kaygı seviyenizi yükseltir ve hatta adet döngünüzü düzensiz hale getirebilir.

Kafeinin yanı sıra şişkinliğe ve su tutulmasına neden olabilecek yağlı ve tuzlu besinlerden, alkol, tatlılar ve gazlı içeceklerden de uzak durmakta fayda var.

10. Bunların hiçbiri işe yaramazsa bir ağrı kesici alın

Her şeyi yapmanıza rağmen ağrılarınız bir türlü geçmiyorsa doktorunuzun sizin için uygun gördüğü ağrı kesici ilacı almanın zamanı gelmiş demektir. Ancak ilaca başvurmadan önce doğal yöntemleri denemeyi ihmal etmeyin.

11. Son olarak vücudunuzu dinleyin

Vücudunuz en iyisini bilir. Hepimiz farklıyız ve maalesef kramplara karşı herkese uyan tek bir tedavi yok. Bu nedenle, su alımınızı veya egzersizinizi artırmak istemiyorsanız, yapmayın. Kahvesiz aşırı kötü hissediyorsanız için. Dinlenmeye ihtiyacınız varsa, toplantılarınızı iptal edin. İçgüdülerinize güvenin. Ne de olsa bizi yüzyıllardır kurtarıyorlar!