Regl İken (Adetliyken) Saç Kesilir Mi? Diyanet Bilgisi!

Eskiden beri regl iken (adetliyken) bazı şeylerin yapılmasında sakınca olduğu söylenir ve kadınlar bu özel dönemlerinde ne yapıp ne yapamayacaklarını araştırırlar. Regl iken saç kestirmek, tırnak kesmek, hatta duş almak da bunlardan bir. Peki, regl iken (Adetliyken) saç kesilir mi? İşte Diyanet’in konuyla ilgili paylaştığı bilgiler…

Regl iken (Adetliyken) saç kesilir mi?

Diyanet’in regl iken saç kestirilir mi sorusuna ve genel temizliğe dair yanıtı şu şekilde;

Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i’aneti’t-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur.

Regl iken (Adetliyken) saç boyatılır mı?

Regl dönemi kadında hormon dengelerinin değiştiği, düzensizleştiği, vücut ısısının ve vücudun kimyasallara karşı verdiği tepkinin değiştiği bir dönemdir. Saç boyatıldığında, boya diğer zamanlardaki kadar iyi tutmayabilmekte ve hatta kuaförde çektirilen fön bile regl döneminde 1-2 saat içinde bozulabilmektedir. Özellikle hormon dengelerindeki değişimler boyanın istenen etkiyi göstermesini engelleyebilmektedir.

Daha çok saçını sarı, kızıl, platin gibi açık renklere boyatan kadınlar, regl döneminde elde ettikleri saç renginden memnun kalmazlar. Boya tam olarak tutmadığı için beyazları kapatmak, istenen renk tonunu tutturmak mümkün olmamaktadır. Anlaşıldığı üzere bu dönemde saç boyatmanın sağlıksal anlamda bir zararı olmamaktadır. Sadece hormonal dengesizlikler nedeniyle istenilen sonuç elde edilememektedir.

Regl iken (Adetliyken) duş alınır mı?

Adet döneminde duş almanın hiçbir sakıncası yoktur. Hatta hijyen açısından önerilen bir yaklaşımdır. Ayrıca ılık bir duşun sancılı regl döneminde kas gevşetici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Duş almak ise adet süresini ya da miktarını değiştirmez. Adet süresi ve miktarı sadece kullanılan medikal tedavilerle değişir.