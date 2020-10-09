Regl Döneminden Önce Aşırı Yeme İsteği Neden Olur?

Regl öncesi hissedilen fazla yeme hissi, hormonal dalgalanmalardan ve vücudunuzda gerçekleşen yoğun süreci desteklemeye yönelik metabolik bir ihtiyaçtan kaynaklanır.

Vücudunuzdaki çoğu şey gibi, PMS kaynaklı açlığa yatkınlığınız da büyük olasılıkla genetiğe bağlıdır. Ancak, hormon seviyeleriniz tüm döngünüz boyunca dalgalanır, bu da döneminizin serotonin gibi nörotransmiterleri etkileyebileceği anlamına gelir.

Örneğin, kendinizi kraker, makarna veya ekmek ararken bulursanız bu, vücudunuzun bu gıdalardan daha fazlasını yiyerek dengesizliği telafi etmeye çalıştığının işareti olabilir.

Düşük serotonin seviyeleri sizi endişeli, depresif hissetmenize, ağrı çekmenize neden olabilir. Karbonhidratlar serotonin seviyenizi yükseltmeye yardımcı olur, böylece regl semptomları da azalır.

Kendinizi suçlamayın, vücudunuzun buna ihtiyacı var!

Yumurtlarken östrojen seviyeniz yükselir ve progesteron nispeten düşük kalır. Progesteron iştahınızı artırma eğiliminde olduğundan ve östrojen bunun tersini yaptığından, yumurtlama aşamanız sırasında daha az açlık hissedersiniz.

Ancak adet döneminiz başlamadan hemen önce tam tersi olur - siz döneminize yaklaştıkça progesteron yükselir ve mideniz daha fazla yiyecek ve yiyecek için yalvarır.

Vücut regl dönemine hazırlanırken günde 250-300 ek kaloriye ihtiyaç duyabiliyor. Bu hissi gidermek için beslenme listenize demir içeren besinleri daha fazla eklemeyi deneyin.

Regl dönemi yaklaştıkça hormonlar ve matabolik inişler çıkışlar sebebiyle vücut daha fazla enerjiye gereksinim duyabilir. Bunun tamamen normal olduğunu ve bu süre zarfında fazladan birkaç kalori tüketme ihtiyacı hissetmenin endişelenecek bir şey olmadığını bilin.

Bunun yanında fazla yeme hissini kontrol altına almak ya da aşırı kalori alımını durdurmak için daha sağlıklı alternatiflere yönlenin. Mesela makarnayı tam buğday unundan tüketebilir, çikolatayı bitter tercih edebilir, cips yerine kurutulmuş elma yiyebilirsiniz!