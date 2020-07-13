Reese Witherspoon'un Oğlu Deacon İlk Single'ını Yayınladı

Deacon, anne ve babasının yolundan gidiyor fakat oyunculuk yerine müzik yeteğini sergiliyor. 16 yaşındaki Deacon "Long Run" adlı ilk single'ını 10 Temmuz'da yayınladı.



Parçada İskoç şarkıcı / söz yazarı Nina Nesbitt ile düet yapan Deacon, kişisel instagram hesabından yeni çıkan parçasının duyurusunu yaptı.



44 yaşındaki Witherspoon ise, Instagram hikayelerinde şarkı için yaptıkları fotoğraf çekimlerinden bir fotoğraf yayınladı, çekimlerin güvenli ve "sosyal mesafeli" yapıldığını belirtti.