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GeriSosyal Medya Reese Witherspoon'un Oğlu Deacon İlk Single'ını Yayınladı
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>Reese Witherspoon'un Oğlu Deacon İlk Single'ını Yayınladı
Sosyal Medya
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: MEGA

Reese Witherspoon'un Oğlu Deacon İlk Single'ını Yayınladı

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Reese Witherspoon'un Oğlu Deacon İlk Single'ını Yayınladı
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"Reese Witherspoon'un oğlu Deacon Phillippe geçtiğimiz günlerde ilk single'ını yayınladı. Gururlu anne Reese Witherspoon ise sosyal medya hesaplarından oğluna destek oldu."

Deacon, anne ve babasının yolundan gidiyor fakat oyunculuk yerine müzik yeteğini sergiliyor. 16 yaşındaki Deacon "Long Run" adlı ilk single'ını 10 Temmuz'da yayınladı.

Parçada İskoç şarkıcı / söz yazarı Nina Nesbitt ile düet yapan Deacon, kişisel instagram hesabından yeni çıkan parçasının duyurusunu yaptı.

44 yaşındaki Witherspoon ise, Instagram hikayelerinde şarkı için yaptıkları fotoğraf çekimlerinden bir fotoğraf yayınladı, çekimlerin güvenli ve "sosyal mesafeli" yapıldığını belirtti.

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