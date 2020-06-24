Red Bull Warm Up’ta Yer Alacak Grup Belli Oldu
"Red Bull Warm Up, kendi bestelerini ve performanslarını video aracılığıyla gösteren katılımcıların başvuruları ile tamamlandı. Bu yıl ilk kez sadece online olarak gerçekleşen projede en iyi 10 müzik grubu ve solo sanatçıyı halkın oyları belirledi."
Red Bull Warm Up, bu yıl ilk kez sadece online başvuru almış ve özgün müzik üreten herkese şans tanımıştı. Yüzlerce katılımcı arasından yapılan halk oylaması sonucunda ilk 10'da yer alan katılımcılar arasından finalist Bubba oldu.
Bubba, kendi besteleri olan ‘Deli’ isimli şarkı ile seçildi. Projedeki başarısı sayesinde Bubba, çok yakında profesyonel bir müzik klibi çekecek ve Red Bull desteğiyle tam donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.