Red Bull Warm Up’ta Yer Alacak Grup Belli Oldu

Red Bull Warm Up, bu yıl ilk kez sadece online başvuru almış ve özgün müzik üreten herkese şans tanımıştı. Yüzlerce katılımcı arasından yapılan halk oylaması sonucunda ilk 10'da yer alan katılımcılar arasından finalist Bubba oldu.

Bubba, kendi besteleri olan ‘Deli’ isimli şarkı ile seçildi. Projedeki başarısı sayesinde Bubba, çok yakında profesyonel bir müzik klibi çekecek ve Red Bull desteğiyle tam donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.