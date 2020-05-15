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GeriEtkinlik Rehberi Red Bull Warm Up ile Evin Sahnen Olsun
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Red Bull Warm Up ile Evin Sahnen Olsun
Etkinlik Rehberi

Red Bull Warm Up ile Evin Sahnen Olsun

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Red Bull Warm Up ile Evin Sahnen Olsun
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"Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla geri dönüyor."

7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresinden projeye başvurabilecek.

Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve  donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

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