Razaman Ayında Sporu Ne Zaman Yapmamız Gerekir?

Önemli noktalar:

Kas kaybı yaşamamak ve formdan düşmemek için ramazan ayındaki oruç, açlık durumu ve oruç süresi bahane olmamalıdır.

Covid 19 sebebi ile hareketsiz bir yaşam sürerken birde 16 saatlik açlık durumu ile birleştiğinde insan fizyolojisine derin etkiler bırakabilir.

Yavaşlayan metabolizma obeziteye davet çıkaracak ve 1 ayda vücudunuza yaşattığınız kötü etkilerin üstesinden beklide 6 ay gelemeyeceksiniz.

Tüm bu sebeplerden dolayı her ne sebeple olursa olsun, spor her yaş ve tüm durumlarda yapılması gerektiğini ve bir yaşam biçimi olarak düşünmemiz gerektiğini unutmamamız gerekir.

Aç ve tok spor yapmak:

Spor aç karna yapılmamalıdır. Sebebi kandaki glikoz depolarının boş olmasından kaynaklıdır. Bu depolar boş iken kaldırdığınız bir ağırlık veya yaptığınız bir squat veya koştuğunuz 1 km sizin kaslarınızdaki proteinlerin harcanması anlamına gelir. Basit bir dille: Aç yapılan spor, kas kaybettirir.

Spor tok karnına yapılmamalıdır. Sebebi sindirim hala bitmemişken kalp dolaşım sisteminiz hala sindirim sisteminiz ile daha ilgilenirken siz aynı zamanda kaslarınızıda kalbin görevleri arasına eklediğinizde, kalbe normalinden 2 katına yakın iş yaptırmış olacaksınız. Örneğin 4 kişilik araca 8 kişi binerseniz 4 kişi bindiğinde verdiği performansı alamazsınız bir süre sonra sorunlar meydana gelecektir. İnsanda da mide krampları, mide bulantısı, tansiyon yükselmesi hatta ve hatta risk grubu kişilerde kalp krizine yol açabilir.

İdeal zamanlama:

İdeal zamanlama; ortalama sindirim hızına göre değişse de, yemekten sonra 1.5 2 saat aralığıdır. Yani ne aç ne de tok denilebilir. Protein, glikoz depoları hazırdır ve sindirim sona yaklaşmış olacak ve siz fizyolojik ve mental olarak hazır hissedeceksiniz.

Önemli dip not: Kırmızı et mide içi sindirimde en uzun süren gıdadır. Ortalama 3-4 saat arası sürmektedir. Bundan dolayı yemek ile spor arasındaki süreyi uzatabilir veya spor yapacağınız akşam kırmızı et yerine beyaz et tüketebilirsiniz.