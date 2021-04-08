Raşel Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Raşel Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Raşel kumaş halk dilinde bayrak kumaşı olarak da bilinmektedir. Bayrak, flama ve benzeri alanlarda kullanılan raşel kumaşı çok dayanıklı olarak bilinmektedir. Masa örtüsü ve sofra bezi olarak da raşel kumaş kullanılır.

Raşel Kumaş Nedir?

Raşel kumaş gündelik olarak kullanılan pek çok farklı eşyanın kaplamasında kullanılır. Özellikle masa örtüsü ve bayrak yapımı gibi alanlarda kullanılan raşel kumaş polyester iplikten örme yöntemi ile hazırlanmıştır. Kullanışlı yapısı ile ön plana çıkan raşel kumaş hem yerli imalat hem de ithal olarak bulunmaktadır. Özellikleri bakımından raşel kumaş en çok tercih edilen dayanıklı kumaşlardan birisi olarak bilinir.

Raşel Kumaş Nasıldır?

Raşel kumaş polyester iplikten örme yöntemi ile hazırlanır. Kullanışlı ve dayanıklı olan bu kumaş türü özellikle bayrak yapımında kullanılmaktadır. Bayrak, afiş ve flama gibi zorlu hava şartlarına dayanması gereken türler için raşel kumaşlar tercih edilir. Geniş kullanım alanlarına sahip olan raşel kumaş oldukça dayanıklıdır.

Raşel Kumaş Terletir mi?

Günümüzde en fazla kullanılan kumaş türlerinden birisi de raşel kumaşlardır. Raşel kumaşlar örme şeklinde hazırlanmasından dolayı havayı geçirir. Bu şekilde kumaş terletmeyen bir özelliğe sahiptir. Genellikle bayrak, flama ve afiş gibi materyallerin üretiminde kullanılan raşel kumaştan kıyafet üretimi çok fazla yapılmaz.

Raşel Kumaş Özellikleri

Dayanıklılığı ile bilinen raşel kumaş örme şeklinde hazırlanmasından dolayı havayı da geçirebilir. Rüzgara karşı dayanıklı olan raşel kumaş bayrak yapımında çok fazla kullanılmaktadır. Polyester bir özelliğe sahip olan raşel kumaş su tutmaz. Bu nedenle raşel kumaşlar hızlı bir şekilde kurumaktadır. Makinede de kolaylıkla yıkanabilen raşel kumaşın temizliği oldukça kolaydır.

Raşel Kumaş Kullanım Alanları

Raşel kumaş genel olarak ülke bayrakları ve şirket bayraklarının yapımında kullanılır. Özellikle afiş ve flama yapımlarında da raşel kumaş kullanılabilir. Raşel kumaş gösterişli ve canlı renkleri ile ön plana çıkmaktadır. Bazı durumlarda raşel kumaş çeşitleri kıyafet yapımında da kullanılmaktadır. Bazı kıyafetlerde daha ince dokunan raşel kumaşlar kullanılabilir.

Raşel Kumaş Esnek midir?

Günümüzde kullanılan raşel kumaş örme şeklinde hazırlanmasından dolayı havayı geçirmesi ile bilinir. Raşel kumaşın da likralı ve likrasız çeşitleri bulunmaktadır. Raşel kumaşlarda daha iyi esneyebilmektedir. Esnek bir yapıya sahip olan raşel kumaştan üretilen kıyafetler rahat bir kullanıma da sahiptir.

Raşel Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Günümüzde en sık kullanılan kumaşlardan birisi olan raşel kumaş olarak bilinir. Raşel kumaş kırışmayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle raşel kumaş uygun sıcaklıkta yıkanmalıdır Yıkandıktan sonra kuruyan raşel kumaş ütü ile arasına bir bez konularak rahat bir şekilde ütülenebilir. Yumuşak bir yapısı olan raşel kumaş çamaşır makinesinde rahat bir şekilde kullanılabilir. Polyester bir özelliğe sahip olan raşel kumaş su tutmadığı için de çok çabuk kurumaktadır. Gösterişli ve canlı renklerden dokunan raşel kumaş yıkanında çekebilir. Bu nedenle çok yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır.

Raşel Kumaş Sıcak Tutar mı?

Günümüzde popüler olan raşel kumaştan üretilen bayrak ve flamalar soğuk hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bu kumaş kolay kolay yırtılmaz. Yıllarca kullanılabilen bu kumaşlar çok dayanıklıdır. Kırışmayan ve kolay ütülenebilen raşel kumaşlar örme tekniği ile hazırlandığı için çok sıcak tutmaktadır. Bu nedenle raşel kumaştan yapılan kıyafetler genellikle kış mevsiminde tercih edilebilir.