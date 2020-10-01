Rankin X Braun Güçlü Portreleri Gösterime Açıyor!

İkonik fotoğrafçı Rankin bugüne kadar portrelerinde ünlüleri ve endüstri ikonlarını konu almasıyla tanınıyordu. Braun, Rankin’in günlük hayatın çeşitli alanlarından yetenekleri ön plana çıkaran ve insanın kendini ifade etmesini keşfeden, daha önce hiç görülmemiş çalışmalarından oluşan, ortak küratörlük altındaki bu sanal galeriyi sunmaktan gurur duyuyor.



Rankin X Braun Kampanyasındaki Portrelerin Konusu Farklı Kişilik Türlerine, Tıraş Tarzlarına Ve Yaşam Biçimlerine Değiniyor



Bu sergi, Avrupa çapından yetenekleri ve Braun iş birliğiyle üretilen Rankin portrelerini görebilmemiz için bir fırsat sunuyor. Bireylerin kişiliklerini hayata geçirmek için sadece Braun’la birlikte çalışan Rankin, her birinin bireysel görünümünün ardında yatan öyküyü, kendilerini ifade etmek için ortaya koydukları benzersiz sakal tarzlarını yakalayarak elde ediyor.







Yüzüncü yılına yaklaşan Braun, iyi tasarımın geleceğimizi iyileştirebileceğine ve özellikle de iyi tasarımın basit ve dayanıklı olduğuna inanıyor. Bu mottolar yeni nesil tıraş makinelerinin de temelini oluşturuyor.

Kolay, pürüzsüz ve yumuşak bir tıraş deneyimi sağlamak için hem çığır açan teknolojiyi hem de mükemmel mühendisliği bir araya getiren yeni ürün portföyü, dünya çapında 50,000 erkeğin yardımıyla yedi yıllık bir araştırmanın sonucunda oluşturuldu.

‘’Say It With A Shave’’ Sergisine İlham Veren Yeni Braun 5, 6 ve 7 Serisi



Braun en yeni teknolojilere sahip yeni nesil tıraş makineleri Braun 5, 6 ve 7 Serisinde basit, tek-yönlü bir hareketle çaba göstermeksizin tıraş olmanıza olanak tanıyacak şekilde elinize mükemmel oturması için tasarlanmış yeni ergonomik tutma yeri bulunuyor. En az çabayla en iyi sonuç sağlayarak rahat ve pürüzsüz bir tıraş tecrübesi sunuyor.

Pürüzsüz bir tıraş için Braun 7 Serisi



Ustalık isteyen alanlarda bile. Devrim yaratan 360° Flex başlık, anında temas sağlayan ve her sakala ulaşmak için yüzünüzün ve boynunuzun hatlarına uyum sağlayan tamamen esnekliğe sahip bir başlık olması ile ön plana çıkıyor. Esneklik ve kolay uyum sayesinde anında yakın temas sağlayarak daha pürüzsüz bir tıraş için her bir sakala ulaşıyor.

Yakın bir tıraş için Braun 6 Serisi



Cilde karşı olağanüstü derecede hassas. SensoFlex tıraş başlığı hassas fakat aynı zamanda yakın bir tıraş için ciltteki baskıyı azaltmak amacıyla yüzünüzün hatlarına uyum sağlıyor. 6 Serisi performanstan taviz vermeden cildinize karşı nazik olması için dermatolojik olarak test edilmiştir.

Kolay bir tıraş için Braun 5 Serisi



Temiz ve yakın. Kolay temizlenen 5 serisinin EasyClean sistemi suyun tıraş başlığındaki durulama deliğinden geçmesine olanak tanıyarak tıraş makinesinin başlığını çıkarmaya ihtiyaç kalmadan sakalların temizlenmesini sağlıyor. Eklenen fayda sayesinde sadece musluğun altından geçirmek tıraş makinesini tamamen temizler.

Tıraş makinenizi kolay ve hızlı değiştirilebilen EasyClick aksesuarlar ile üst modele çıkarın. Braun 5, 6 ve 7 Serisi EasyClick aksesuarlarla uyumludur. Kolay bir şekilde aksesuarları tıraş makinenizin başlığına takarak tıraş makinenizi çok-araçlı bir cihaza dönüştürebilirsiniz.