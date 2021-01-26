Rambo Serisi Filmleri - Rambo Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Toplam 5 filmden oluşan Rambo serisinin ilk filmi, David Morrel'in ''İlk Kan'' adlı kitabından sinemaya uyarlandı. Çekimleri Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde gerçekleştirilen filmin orijinal adı ise ''First Blood''. İlk filmin yakaladığı gişe başarısından sonra Rambo: First Blood II, 1985 yılında vizyona girdi. Sinemaseverler için Rambo serisindeki filmlerin isimlerini, oyuncuları, yönetmenleri ve vizyon tarihleri ile birlikte derledik. "
Aksiyon - Macera türündeki filmin başrol oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Paz Vega ve Richard Grenna gibi ünlü isimler yer alıyor. Yaklaşık 300 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Rambo II, En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar'a aday gösterildi. Çekimleri Meksika'nın Guerroro şehrinde gerçekleştirilen filmin Imdb Puanı ise 6.5. Ramb III, 1988 yılının en çok izlenen 5 filminden biri olmayı başardı ve katıldığı festivallerde 4 ödül kazandı. Serinin ilk 3 filmi David Morrel'in kitaplarından uyarlanırken son 2 filmin senaryosunu Sylvester Stallone ve Art Monterastalli yazdı. Stallone verdiği bir röportajda Rambo'nun gençlik yıllarını anlatan bir film çekmek istediğini söyledi.
Rambo Serisi Filmleri ve İsimleri
1- First Blood
2- Rambo: First Blood Part II
3- Rambo III
4- Rambo IV
5- Rambo - Last Blood
Rambo Konusu
Serinin ilk filminde Rambo, şerif ve adamları tarafından hapsedilir. Darp edilen ve işkenceye uğrayan Rambo, hapishaneden kaçmayı başarır ve olaylar gelişir. 2 filmde yeniden orduya çağrılan John Rambo, özel bir görev için Vietnam'a gönderilir. Zorlu koşullar altında ülkesi için savaşır ve esir tutulan askerleri kurtarır.
Üçüncü filmde, Rambo Afganistan'a gönderilir ve Ruslara karşı savaşır. Verdiği mücadele sonunda Afganistan yeniden özgürlüğüne kavuşur. John Rambo filminde sakin bir yaşam sürmek için Tayland'da inzivaya çekilen Rambo'nun yaşadıkları anlatılıyor.
Son Kan filminde ise yakın bir arkadaşının kayıp çocuğunu arayan Rambo, insan kaçakçılığı yapan bir çete ile savaşıyor.
Rambo Vizyon Tarihi
1- First Blood - 1 Aralık 1982
2- Rambo: First Blood Part II - 1 Kasım 1985
3- Rambo III - 3 Şubat 1989
4- Rambo IV - 1 Şubat 2008
5- Rambo - Last Blood
Rambo Oyuncuları
Sylvester Stallone
Matthew Marsden
Julia Benz
Graham McTavish
Reynaldo Gallegos
Richard Crenna
Bill McKinney
Brian Dennehy
Jack Starret
Charles Napier
Julia Nickson
Steven Berkoff
Spiros Focas
Kurtwood Smith
Marc De Jonge
Adriana Barraza
Sergio Periz Mencheta
Paz Vega
Yvetta Monreal
Jake La Botz
Joaquín Cosío
Genie Kim
Oscar Jaenada
Paul Schulze
Rambo Yönetmeni
1- Rambo - İlk Kan - Ted Kotcheff
2- Rambo İlk Kan II - George B. Cosmatos
3- Rambo III - Peter McDonald
4- John Rambo - Sylvester Stallone
5- Rambo - Son Kan - Sylvester Stallone / Adrian Grunberg