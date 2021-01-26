Rambo Serisi Filmleri - Rambo Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Aksiyon - Macera türündeki filmin başrol oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Paz Vega ve Richard Grenna gibi ünlü isimler yer alıyor. Yaklaşık 300 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Rambo II, En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar'a aday gösterildi. Çekimleri Meksika'nın Guerroro şehrinde gerçekleştirilen filmin Imdb Puanı ise 6.5. Ramb III, 1988 yılının en çok izlenen 5 filminden biri olmayı başardı ve katıldığı festivallerde 4 ödül kazandı. Serinin ilk 3 filmi David Morrel'in kitaplarından uyarlanırken son 2 filmin senaryosunu Sylvester Stallone ve Art Monterastalli yazdı. Stallone verdiği bir röportajda Rambo'nun gençlik yıllarını anlatan bir film çekmek istediğini söyledi.





Rambo Serisi Filmleri ve İsimleri

1- First Blood

2- Rambo: First Blood Part II

3- Rambo III

4- Rambo IV

5- Rambo - Last Blood

Rambo Konusu

Serinin ilk filminde Rambo, şerif ve adamları tarafından hapsedilir. Darp edilen ve işkenceye uğrayan Rambo, hapishaneden kaçmayı başarır ve olaylar gelişir. 2 filmde yeniden orduya çağrılan John Rambo, özel bir görev için Vietnam'a gönderilir. Zorlu koşullar altında ülkesi için savaşır ve esir tutulan askerleri kurtarır.



Üçüncü filmde, Rambo Afganistan'a gönderilir ve Ruslara karşı savaşır. Verdiği mücadele sonunda Afganistan yeniden özgürlüğüne kavuşur. John Rambo filminde sakin bir yaşam sürmek için Tayland'da inzivaya çekilen Rambo'nun yaşadıkları anlatılıyor.



Son Kan filminde ise yakın bir arkadaşının kayıp çocuğunu arayan Rambo, insan kaçakçılığı yapan bir çete ile savaşıyor.

Rambo Vizyon Tarihi

1- First Blood - 1 Aralık 1982

2- Rambo: First Blood Part II - 1 Kasım 1985

3- Rambo III - 3 Şubat 1989

4- Rambo IV - 1 Şubat 2008

5- Rambo - Last Blood





Rambo Oyuncuları

Sylvester Stallone

Matthew Marsden

Julia Benz

Graham McTavish

Reynaldo Gallegos

Richard Crenna

Bill McKinney

Brian Dennehy

Jack Starret

Charles Napier

Julia Nickson

Steven Berkoff

Spiros Focas

Kurtwood Smith

Marc De Jonge

Adriana Barraza

Sergio Periz Mencheta

Paz Vega

Yvetta Monreal

Jake La Botz

Joaquín Cosío

Genie Kim

Oscar Jaenada

Paul Schulze





Rambo Yönetmeni

1- Rambo - İlk Kan - Ted Kotcheff

2- Rambo İlk Kan II - George B. Cosmatos

3- Rambo III - Peter McDonald

4- John Rambo - Sylvester Stallone

5- Rambo - Son Kan - Sylvester Stallone / Adrian Grunberg