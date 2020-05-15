Ramazanda Bağışıklığı Güçlendirecek Öneriler

Son derece karmaşık bir yapısı olan bağışıklık sistemimiz; antikorlar, hormonlar, vitaminler gibi maddeler ile beyaz kan hücreleri, dalak, timus ve kemik iliği gibi organlar ve lenfatik sistemle birlikte kusursuz bir uyum içinde çalıştığında güçlü oluyor. Bağışıklık sistemimizin işlevlerini yerine getirirken bir sorunla karşılaşmaması için günlük alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya, beslenmemizden hareketlerimize dek önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İftar sofrasında bu besinleri ihmal etmeyin

Güçlü bir bağışıklık sisteminin en önemli kuralı; yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek. Bu durum ramazan döneminde daha da büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini koruyan A, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra selenyum, potasyum, çinko ile demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinlerin düzenli tüketilmesi gerekiyor. Günlük yiyeceğinizin yarısı meyve ve sebzelerden oluşmalı. Çorbalarınızda sebze olmasına özen gösterin. İftar masasında tabağınızın yarısında sebze, kalanında da kırmızı et, tavuk, balık, fasulye, mercimek, yumurta, bulgur gibi protein yönünden zengin gıdalar olması bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

Egzersiz süresini günlere bölün

Güçlü bağışıklık sisteminin önemli anahtarlarından biri de egzersiz. Özellikle haftada 150 dakikalık egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi bilimsel çalışmalar tarafından da ortaya konuyor. Ancak bu sürenin haftada bir kez yoğun ve yorucu egzersiz yapmak yerine birkaç güne bölünmesi gerekiyor. Yoğun egzersiz vücutta stres yapıyor, kaygı hormonlarının üretimine yol açarak bağışıklık sistemini zayıflatan etkilere yol açıyor. Uygun ağırlıklar kaldırmak ya da sadece kendi vücut ağırlığımızı kullanarak yapabileceğiniz egzersizler kan dolaşımını hızlandırarak kaygınızı azaltır, mutluluğunuzu artırır. Ayrıca düzenli egzersiz kilo almanızı da önler. Ancak oruç tutarken hareket yoğunluğuna dikkat etmeniz gerekli.

Uyku düzeni şart

Uzun süre evde kalmak özellikle ramazan döneminde sahura kalkmak uyku ve uyanıklık döngüsünü etkiliyor. Ancak bağışıklık sistemi için önemli olan hormonların gece salındığını unutmadan bu düzeni yeniden kurmak gerekiyor. Düzenli olarak 7-8 saat uyuyan kişilerde hormon salınımı dengede oluyor. Bu da enfeksiyonlara karşı vücudu güçlü hale getiriyor.

Ayrıca sigara ve tütün ürünleri kullanımı da bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu süreci kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için değerlendirebilirsiniz.

İlacınızın saatlerini düzenleyin

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin mutlaka ilaçlarını hekim kontrolünde düzenlemesi gerekiyor. Aksi halde ilaç kullanımının ihmal edilmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Koronavirüs sürecinde pek çok kişi vitamin veya besin takviyelerine yöneliyor. Sürekli kullandığınız ilaç varsa besin ve vitamin takviyesini doktorunuza danışmadan almayın. Çünkü bu takviyeler ilaçlarla etkileşime girerek etkilerini azaltabiliyor ya da organlarda harabiyete yol açabiliyor. Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için gerekli olsa da, bunları fazla almanın bağışıklık sisteminin gücünü artıracağına dair hiçbir kanıt yok. Ayrıca fazlası alerjiye de neden olabilir.