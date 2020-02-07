RaisaVanessa New York Moda Haftası Defilesi İçin Geri Sayım!

Türkiye’yi moda alanında gururla temsil eden RaisaVanessa, Sonbahar Kış 20/21koleksiyonunu, New York Moda Haftası resmi takvimi içer isinde 12 Şubat Çarşamba günü Spring Studios ‘da gerçekleştireceği defileyle sergileyecek.

Büyüleyici Fas’ın, otantik ve görkemli ruhundan ilhamla tasarladılar.

Marrakesh’in otantik mimarisi, renk harmonisi Raisa Vanessa’nın yeni koleksiyonuna esin kaynağı oluyor. Mistik ve egzotik yapısı, birçok dönemin izlerini taşıyan dokusuyla yeni Raisa Vanessa koleksiyonuna ilham veriyor.

Şehrin egzotik yapısına gönderme yapan mor, pembe, çivit mavisi renklerin kullanıldığı koleksiyonda, palmiye ve leopar figürleri özel çizim desenlerle göze çarpıyor. Renk harmonisi özel degrade baskılı kumaşlarda kendini gösteriyor. İpek kadife, saten ve parlak dokulu kumaşlar, altın bakır gibi renklerde işleme ve aksesuarlar ile sunuluyor. 80 parçadan oluşan koleksiyonda, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.

FW20/21 Raisa& Vanessa kadını bir düş gibi ama gerçekten de öte…

Raisa Vanessa “Doğasının renkleri, yerel mimarisinin dokusu, kaotik dar sokakları ve çok daha fazlası. Tüm bunlar bir koleksiyona ilham olmaya fazlasıyla yetse de biz FW20/21 koleksiyonumuzda aslında tüm bu saydıklarımızı yaşamının içine güzelce adapte eden gerçek bir kadını hayal ettik. Bu özel kadın o renkleri ruhunda taşıyor, saç telinden parmak ucuna kadar özenle seçilmiş bir gustoyu üzerine giyiyor. Kadifelerin, ipeklerin üzerine işlenmiş şehrin akılda kalan motifleri o kadın için boynuna taktığı bir mücevher. Fas’ı avucunun içi gibi bilen bu kadın Casablanka’nın meşhur Rick’s barında, Marakeş’in kobalt mavi rüyası Majorelle bahçelerinde ya da Rif Dağları’nın eteklerinde uçuşan rengarenk elbisesiyle karşınıza çıkabilir.” diyor.