Rahim Filmi Nasıl, Ne Zaman Çekilir?

Rahim filmi diğer bir adıyla histerosalpingografi, yeni geliştirilen ilaçlı rahim yöntemleriyle kolaylıkla çekilebiliyor. hamile kalamayan kadınlarda bu durumu yaratan sebepleri ortaya çıkarmak için çekilen rahim filmi nedir, nasıl çekilir? Rahim filmi sonrasında ne zaman ilişkiye girilir? Detaylar haberimizde...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali İhsan Yalçınoğlu rahim filmi ile ilgili merak edilenleri anlatıyor.

RAHİM FİLMİ NEDİR?

Sperm ile yumurtanın buluşmasını ve birleşmesini sağlayan rahim kanallarını görüntülemek için kullanılan yönteme rahim filmi diğer bir adıyla histerosalpingografi denir.

RAHİM FİLMİ NEDEN, KİMLERE ÇEKİLİR?

Yeni geliştirilen yöntemler sayesinde kolaylıkla çekilen rahim filmi, hamile kalamayan kadınlarda bu durumu yaratan sebepleri ortaya çıkarmak için çekilir. Aynı zamanda;

Tekrarlayan düşüklerin nedenlerini anlamak,

Embriyonun rahim içine tutunup gelişmesini olumsuz etkileyebilecek olası durumları tespit etmek,

Kanser, kısırlık, kapalı kanallar gibi sorunları görmek,

Rahim ameliyatı sonrası mevcut durumu görebilmek için çekilir.

RAHİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Rahim filmi çekilmeden önce hasta detaylı bir jinekolojik muayeneden geçirilir.Rahim filmi ise adet kanamasının bitmesiyle birlikte birkaç gün içinde çekilebilir.

RAHİM FİLMİ NASIL ÇEKİLİR?

Öncelikle hasta doğum pozisyonunda masaya uzanarak bacaklarını kendine doğru çeker. Rahme spekulum takılarak rahmin içinin görünmesi sağlanır. Daha sonra rahim ağzına mikropları öldüren bir solüsyon sürülür. Bu işlemlerden sonra rahim ağzı kanalına ince bir katater yerleştirilerek bir sıvı verilir. Gönderilen ilacın, rahim ve tüpler içerisine ilerleyişi izlenir ve uygun zamanda röntgen filmleri çekilir.

RAHİM FİLMİ ÇEKİLDİKTEN SONRA NE ZAMAN İLİŞKİYE GİRİLİR?

Rahim filminden sonra kişide hafif hassasiyetler olacağı için cinsel ilişkiye girilmesi önerilmez. Ayrıca verilen ilaç sebebiyle hafifi akıntı ve kanamalar meydana gelebilir. Dolayısıyla ilk 48 saat içinde ilişkiye girilmemelidir, sonraki dönemde ilişki yaşanmasında sorun yoktur.