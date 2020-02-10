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GeriKadın Sağlığı Rahim Ağzı Yarası Nedir? Belirtileri Nelerdir?
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Kadın Sağlığı

Rahim Ağzı Yarası Nedir? Belirtileri Nelerdir?

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Rahim Ağzı Yarası Nedir? Belirtileri Nelerdir?

"Rahim ağzı yaraları kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Rahim ağzı yaraları rahim ağzının normalin dışında bir görüntü almasıdır. Rahim ağzı iltihapları, servikal erozyon, servikalektropiyon rahim ağzında yara görüntüsü verir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer konu hakkında bilgiler verdi."

SERVİSİT (RAHİM AĞZI İLTİHABI)

Rahim ağzı dokusunun iltihabi durumudur. Cinsel ilişkide bulunan her yaştaki kadında görülebilir. Servisite neden olarak enfeksiyonlar ve rahim ağzına olan travmalar sayılabilir. Rahim ağzı enfeksiyonları ve travmalarında bölgeye kan akımı artar. Kan akımı artan bölge daha kızarık  ve şiş bir görünüm alır.

Servikal Erozyon ve Ektropiyon

Servikal erozyon ve ektropiyon. Rahim ağzının iç yüzü ve dış yüzü birbirinden farklı hücrelerle döşenmiştir. Bu farklılık  iç yüzün  kırmızı renkte dış yüzün pembe renkte görülmesine neden olur. İç ve dış yüzeyi ayıran sınır bölgeye transformasyon zonu denir. İç yüzeyi döşeyen hücrelerin dış yüzeye ilerlemesine ektropiyon (servikaleversiyon )denir. Bu durum bir kanser değildir. Gebelikte ve genç kızlarda ektropiyon görülmesi normal  kabul edilir. Doğum kontrol hapı kullananlarda , prezervatif veya tampon kullanımı sırasında rahim ağzının travmatize olması ile, sperm öldürücü veya kayganlaştırıcı krem kullanımına  bağlı olarak oluşabilir.

RAHİM AĞZI YARALARI  KADINDA NE GİBİ ŞİKAYETLERE YOL AÇAR?

 *Kasıklarda ağrı ve normalin dışında sarı-yeşil , kötü kokulu vajinal akıntısı olan kadınlarda tek başına veya diğer bazı hastalıklarla birlikte servisit  görülebilir.

*Anormal vajinal kanama

*Cinsel ilişki esnasında ağrı (Disparoni)

*İdrar yaparken yanma (disüri)

*Bel ağrısı

*Tedavisi gecikmiş vakalar da rahim ağzındaki tıkaç görevi yapan mukusun yapımı bozularak rahim ağzı kanalından spermlerin geçişine engel olunur ve kısırlığa neden olabilir.

*Gebelerde rahim ağzı iltihabı olduğunda  düşük (abortus) ve erken doğum (preterm doğum) riski bulunur. Servisiti olan annelerden doğan yeni doğanlarda doğum sonrası akciğer ve  göz enfeksiyonları daha fazla görülür.

Rahim Ağzı Yaralarında Tanı ve Tedavi Nasıl Olur?

Rahim ağzı yaralarının kendine has şikayetleri olmadığından çoğunlukla  başka bir hastalık nedeniyle jinekoloğa başvuran kadınların jinekolojik muayenesi sonucu tanısı konur. Yukarıda sayılan şikayetlerin birkaçı mutlaka  vardır. Enfeksiyona bağlı vajinal akıntısı olan kadınlarda öncelikle buna yönelik tetkik ve tedavisi planlanır. Vajinal enfeksiyon sonrası rahim ağzı (servikal) smear testi ile hücre taraması yapılır.

Servikalpapsmeartesti  sonucuna göre tedavi planlanır. Servikalsmear testinde normal dışı hücre gelişimi varsa  kolposkopi eşliğinde servikalbiopsi alınır. Kolposkopi  rahim ağzına fışkırtılan özel  hazırlanmış bir solüsyona anormal reaksiyon veren  bölgelerden biopsi alınarak ayrıntılı inceleme imkanı verir. Rahim ağzı yaralarında tedavide amaç ; yaradaki iltihabi ve rahim ağzı dışındaki bölgede olmaması gereken hücreleri öldürmek ve yerine sağlıklı doku gelişiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla rahim ağzına koterizasyon veya krioterapi uygulamaları yapılır.

Servikalkoterizasyon

Rahim ağzının elektrik akımı vasıtasıyla ısı oluşturularak tahrip edilmesidir. Bu işleme halk arasında yara yakma da denir. Bu amaçla ince kalem şeklinde aletler kullanılır. Koterizasyon işlemi çok hafif ağrılı olabilir. Anestezi gerektirmez. Koterizasyon sonrası  sağlam doku tahrip edilen dokunun üzerini kaplayarak iyileşmesini sağlar. Yara iyileşmesi 1-2 ayı bulur. İyi cihazlarla yapıldığında sonuçları oldukça iyidir.

Servikalkrioterapi

Rahim ağzının sıvı azot veya karbondioksit yardımıyla dondurulması işlemidir. Halk arasında yara dondurulma işlemi olarak bilinir. Özel aparatlar kullanılarak yapılan bir işlemdir. Çoğunlukla ağrı hissedilmez. Yara iyileşmesi 1-2 ayı bulabilir. Rahim ağzı yaralar hafife alınmamalı ve asla ertelenmemelidir. Siz de zaman kaybetmeden randevu alın.

 

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