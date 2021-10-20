Radika otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Radika otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Radika otu, ülkemizde yeni tanınmaya başlamasına rağmen rağbet gören bitkilerden biridir. Böbrek taşının atılması gibi rahatsızlıkların giderilmesinde destekleyici görev görür. Alternatif tıpta en çok kullanılan bitkiler gurubunda yer alır.

Radika Otu Nedir?

Radika otu, sarı renkli çiçekleri olan, papatyagiller ailesindendir. Dünyanın her yerinde yetişebilen radika otunun bilinen 100 farklı çeşidi bulunur. İçeriğinde bolca A ve C vitaminlerinin yanı sıra, potasyum, kalsiyum, magnezyum ihtiva eder. Kırlarda sıklıkla bulunur ve buradan temin edilebilir. Ancak radika otunun iyi tanınması gerekir.

Radika Otu Ne İşe Yarar?

Çok yıllık bir bitki olan radika otu, virüs ve bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Radika otu, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve şeker dengesinin sağlanmasını destekler. Vücut içerisindeki toksinlerin atılmasında ve kalp damar rahatsızlıklarında yardımcı görevler görür. Vücudu rahatlatıcı etkileri olan radika otu, dinçlik kazandırabilen otlar gurubundadır.

Radika Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Radika otu yaklaşık 100 çeşitten meydana gelir. Bu bitki dünyanın hemen her yerinde yetişir. En sık Kuzey Avrupa bölgesinde tüketilir. Daha çok kır alanlarında bulunur.

Radika Otu Hangi Mevsimde Olur?

Radika otu tarlalarda, kırlarda, yol kenarlarında daha çok ilkbahar mevsiminde yetişir. Nisan ve Mayıs ayları radika otunun sıkça bulunduğu zaman dilimleridir.

Radika Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Radika otunun tarlada yetiştiriciliği doğru yapıldığı durumlarda mümkündür. Doğru çeşidin seçilmesi ve bakımının uygun yapılması halinde radika otu yetiştiriciliği yapmak mümkündür.

Radika Otu Nasıl Kullanılır?

Radika otunun çok farklı kullanım şekilleri olabilir. Kaynatılarak içilebildiği gibi yine kaynatılarak cilt için kullanılabilir. Cilt için kullanımı öncesi soğuması beklenmelidir. Bunların yanında bitki olarak salatalarda veya çeşitli yemeklerin arasında serpiştirilebilir.

Radika Otunun Kullanımı

Radika otu, yemeklerde, salatalarda. çay formunda ve cilt üzerinde kullanım alanınsa sahip bir bitki türüdür.

Radika Otu Faydaları Nelerdir?

Soğuk algınlığı ve gribin iyileştirilmesinde radika otu kullanılabilir.

Gaz sıkışmaları ve kabızlık sorunlarının giderilmesinde radika otu tercih edilir.

Çay şeklinde tüketildiğinde kilo vermeye destek verdiği söylenebilir.

Sindirim sistemini destekler. Sağlıklı ve düzenli şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Karaciğer dostu bitki olarak ön plana çıkar.

Böbrek taşının atılmasında yardımcı görev gördüğü belirtilir.

Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilir. Vücuttaki fazla suyun atılmasına destektir.

Radika Otu Neye Yarar ve Neye İyi Gelir?

Radika otu birçok sağlık probleminin çözülmesinde yarımcı etkiye yarar sağlar. İyi bir kan şekeri düzenleyicisi olduğu ifade edilir. İltihaplanmayı önleyicidir. Sedef ve egzama gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Kullanımının dikkatle yapılması, aşırı tüketimden uzak durulması gerekir.

Radika Otu Zararları Var mıdır?

Bitkilerin neredeyse tamamında olduğu gibi radika otunun çeşitli zararları olabilir. Bunlar daha çok aşırı tüketimden kaynaklıdır. Kullanım öncesi, uzmanlardan bilgi alınması gerekir.

Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Özellikle hassas bünyeli kişilerde alerjinin sıklıkla görüldüğü söylenebilir.

Hafif baş ağrılarına ve mide bulantısına neden olabilir.

Aşırı tüketildiğinde mide spazmına sebep olabilir.

Radika Otu Nerede Satılır?

Radika otunun satıldığı birçok nokta bulunur. Bunların en başında bitki dükkanları ve aktarlar gelir. Buralarda bulunamazsa, sadece güvenli olduğu kanıtlanmış internet sitelerinde radika otu alınabilir. Ürünün orijinal olduğuna dikkat edilmelidir.