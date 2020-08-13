Pudendal Sinir Sıkışması Hakkında Merak Edilen Her şey

Pudendal sinir sıkışması neden olur ve belirtileri nelerdir?

Sürekli uzun süre oturmak, uzun yıllar bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak, ağır gebelik, zor doğum, inflamatuar ya da otoimmün hastalık, endometriozis, tekrarlayan enfeksiyon, pelvis bölgesini etkileyen kaza, düşme en sık görülen nedenlerdir.

Pudendal sinir sıkışmasının en sık görülen semptomları yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vagina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, konstipasyon (kabızlık), barsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybıdır.

Pudendal sinir sıkışmasında tanı nasıl konulur?

Başta da belirttiğimiz üzere pudendal sinir sıkışması, tanısı en zor konulabilen rahatsızlıklardandır. Tanı konulurken en önemli nokta hastanın hikayesi, belirtileri ve nöropelveolojik muayeneyedir. Muayenede tutulan sinir kökü ağrı ve fonksiyon kaybı açısından muayene edilir. Tüm pelvik bölgedeki sinirlerin fonksiyonları MR ve BT ile sinir üzerinde basıya neden olabilecek kitle varlığı araştırılabilir. Tanı koymada en önemli yöntem 3 Tesla MR ve traktografi şeklinde çekilmiş görüntülemedir.

Pudendal sinir sıkışmasının tedavisi nasıldır?

Pudendal sinir blokajı yöntemiyle çok ince ve uzun iğne kullanılarak sinir etrafına yapılan lokal anestezi ilaç ile sinirin baskı altında kalması sonucu gelişen ağrı uyuşturularak hafifletilebilmektedir. Ayrıca bu tedavi yönteminin yetersiz kaldığı durumlarda laparoskopik ve robotik cerrahi de tercih edilebilmektedir.

Soru ve cevaplarla pudendal sinir sıkışması

Pudendal sinir sıkışması; pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan ortaya çıkan patolojik bir ağrıyı ifade etmektedir.

Pudendal sinir sıkışması ile alcock sendromu aynı mıdır?

Aynı değildir. Eğer Pudendal Sinir Sıkışması Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa Alcock Kanal Sendromu adını alır.

Pudendal sinir sıkışması neden olur?

Pudendal sinir sıkışmasının en sık görülen nedenleri; sürekli uzun süre oturmak, uzun yıllar bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak, ağır gebelik, zor doğum, inflamatuar ya da otoimmün hastalık, endometriozis, tekrarlayan enfeksiyon, pelvis bölgesini etkileyen kaza veya düşmedir.

Pudendal sinir sıkışması nasıl oluşur?

Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumunda, pudendal sinir sıkışması oluşur.

Pudendal sinir sıkışması en çok kimlerde görülür?

Pudendal sinir sıkışması en çok uzun süre oturarak çalışan, uzun yıllar bisiklet kullanan, devamlı ağır yük kaldıran, ağır gebelik ve zor doğum geçiren, inflamatuar ya da otoimmün hastalığı olan ve pelvis bölgesini etkileyen kaza veya düşmeye maruz kalan kişilerde görülür.

Pudendal sinir sıkışması nerede oluşur?

Pudendal Sinir Sıkışması, pudendal sinirin ya da dalların uyardığı bölgeler ile en çok da tüm leğen kemiği bölgesindeki organlarda ve pudendal sinirin ulaştığı dokularda oluşarak ağrı ile kendisini belli eder.

Pudendal sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir?

Pudendal Sinir Sıkışmasının en sık görülen belirtileri yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vajina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, kabızlık, bağırsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybıdır.

Pudendal sinir sıkışmasının tanısı nasıl konur?

Pudendal Sinir Sıkışmasının tanısında hastanın hikayesi, belirtileri, ağrısını azaltan ve arttıran durumların tespiti belirleyicidir. Tanı koymada en önemli yöntemler 3 Tesla MR ve traktografi şeklinde çekilmiş görüntülemedir.

Pudendal sinir sıkışması tedavi yöntemleri nelerdir?

Tanı sonrası sinirlere baskı yapan kaslardaki gerilmeyi ve gerginliği ortadan kaldıracak tedaviler uygulanır. Hasta sert ve düz bir yatakta sırt üzeri yatırılarak dinlenmelidir. Sırt üzeri yatmak sinirlerdeki baskıyı azaltacağı için ağrıları hafifletir böylece hasta dinlenmiş olur. Ayrıca pudendal sinir blokajı yöntemiyle çok ince ve uzun iğne kullanılarak sinir etrafına yapılan lokal anestezi ilaç ile sinirin baskı altında kalması sonucu gelişen ağrı uyuşturularak hafifletilebilmektedir.

Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta