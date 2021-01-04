Pterjium Nedir? Pterjium Hastalığının Tedavisi Nasıldır?

Çünkü çok ileri durumlarında görme üzerine olumsuz etkilidir. Gözümüzün beyaz kısmının üzeri ince bir zar tabakası ile kaplıdır. Normalde bu tabaka dışarıdan çıplak gözle görülemez. Ancak göz travması, mikrop kapması, allerji gibi durumlarda damarlar genişler ve gözümüz kırmızı olarak gözükür. Gözde kızarıklık oluşturan konjonktiva dediğimiz bu ince zar tabakasıdır.

Çeşitli travma veya genetik nedenlerle bu zar genişler ve göz yüzeyine doğru ilerlemeye ve büyümeye başlar. Göz saydam kısmını üzerini örtmesi ve görmeye zarar vermesi ileri evrelerde karşımıza çıkabilir.

Göz kapakları bu zar üzerinde sürtünme etkisi ile veya en ufak bir kuruma ve irritatif etki ile şiddetli kızarıklık batma rahatsızlıkları oluşturabilmektedir. Ayrıca göz doğal görüntüsünü de bozarak hoş olmayan görünümlere neden olur.

Erken evrelerinde güneş gözlüğü, çevre etkenlerinden koruma ve suni gözyaşı damlaları ile rahatlatılsa da ilerlemeye devam ettiğinde mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekir.

Bazı hastalarımızda ilerlemediği ifade edilse de uzun süreli durumlarda mikroskopik olarak gözle görülenden daha ileri olduğu ve aynı ağacın kökleri gibi alttaki göz dokularına ilerlediği ve bozulmalara neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca göz kornea tabakasında bozulmalara neden olarak gözlük ile düzeltilemeyen astigmatizma hastalığına neden olabilmektedir.

Bu nedenle hastalarımızda pterjium varlığında bunu önemsemeleri ve göz doktor gözetiminde kalmalarını önermekteyiz. Belli bir büyüklük döneminden sonra ise ameliyat ile tedavi düşünülmelidir.

Ameliyat ile tedavide buradaki fazla doku temizlendikten sonra bu sağlıksız bölgeye burayı besleyecek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltacak doku nakli tedavileri çok önemlidir. Doku nakli ile birlikte yapılacak pterjium cerrahilerinin sonuçları çok yüz güldürücüdür. Tedavide önemli olan iki nokta erken tedavi ve doku nakli ile kombine cerrahidir.