Psikosomatik hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Psikosomatik hastalıklar nasıl tedavi edilir ve örnekleri

Psikosomatik bozukluk psikolojik bir durumdur. Genellikle başka bir tıbbi açıklama veya teşhis olmaksızın fiziksel semptomlara yol açar.

Psikosomatik Hastalıklar ve Belirtileri Nelerdir?

Psikosomatik, hem zihin hem de bedenle ilgili veya bunları içeren olarak tanımlanır. Psikosomatik hastalıklar üç genel tipte sınıflandırılabilir. Birinci tip, hem zihinsel (psikiyatrik) hastalığı hem de tıbbi hastalığı olan kişileri içerir ve bu hastalıklar semptomları ve birbirlerinin yönetimini zorlaştırır. İkinci tip, kanser ve tedavisi nedeniyle depresyona girmek gibi tıbbi bir hastalığın veya tedavisinin doğrudan bir sonucu olan psikiyatrik bir sorunu olan kişileri içerir.

Üçüncü tip psikosomatik hastalık somatoform bozukluklardır. Somatoform bozukluklar, fiziksel sorunlarla kendini gösteren psikiyatrik bozukluklardır. Başka bir deyişle, insanların yaşadığı fiziksel semptomlar tıbbi bir nedenden çok psikolojik faktörlerle ilgilidir. Somatoform bozukluklar bu makalenin odak noktasıdır ve;

Vücut dismorfik bozukluğu, kırışıklıklar, küçük göğüsler veya vücudun diğer bölümlerinin şekli veya boyutu gibi küçük veya hayali bir kusurla bir saplantı veya meşguliyettir. Vücut dismorfik bozukluğu şiddetli kaygıya neden olur ve kişinin günlük yaşamda normal şekilde işlev görme yeteneğini etkileyebilir.

Konversiyon bozukluğu, kişinin hareketlerini ve duyularını etkileyen ve fiziksel bir nedeni yokmuş gibi görünen nörolojik semptomlar yaşadığı bir bozukluktur. Semptomlar nöbetler, körlük veya felç içerebilir.

Hipokondriyazis, ciddi bir hastalığa sahip olma korkusuyla bir saplantıdır. Hipokondriyazisi olan kişiler, normal vücut fonksiyonlarını veya küçük semptomları ciddi veya yaşamı tehdit edici olarak yanlış yorumlarlar.

Somatizasyon bozukluğu, kişinin fiziksel bir nedeni olmayan baş ağrısı, ishal veya erken boşalma gibi fiziksel şikayetler yaşadığı bir bozukluktur.

Somatoform bozukluklar psikosomatik hastalıkların başlıca formlarıdır. Somatoform bozuklukların fiziksel belirtileri gerçektir. Bununla birlikte, fiziksel nedenlerden çok psikolojik kökenleri vardır. Semptomlar genellikle tıbbi hastalıkların semptomlarına benzer. Bu nedenle, somatoform bozukluklardan muzdarip kişiler, semptomlarının nedenini belirlemek için kapsamlı testlerden ve tıbbi değerlendirmelerden geçebilirler.

Vücut dismorfik bozukluğunun yaygın belirtileri

Endişe ve depresyon,

Toplum içinde görülmekten kaçınma ve sosyal ortamlardan geri çekilme,

Aynalardan kaçınmak,

Aynada sürekli kendini kontrol etmek,

Görünüşünüz hakkında başkalarından güvence istemek,

Konversiyon bozukluğunun yaygın belirtileri;

Körlük veya çift ​​görme,

Yutma güçlüğü,

Bozulmuş denge veya koordinasyon,

Konuşamama (afoni),

Duyu kaybı,

Felç veya zayıflık,

Nöbetler,

İdrar retansiyonu,

Hipokondriazisin yaygın belirtileri;

Endişe ve depresyon,

Belirtilerinin nedenini teşhis etmeyerek doktorlarının bir hata yaptığını hissetmek,

Tanı konulana kadar tekrarlanan doktor ziyaretleri,

Semptomları hakkında arkadaşlarından ve ailesinden sürekli güvence istemektir.

Psikosomatik Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Psikosomatik hastalıkların çoğunluğunu oluşturan somatoform bozuklukların tedavisi zor olabilir. Belirtilerinizin fiziksel nedenlerini ekarte ettikten sonra, genellikle siz ve birinci basamak doktorunuz arasında güvene dayalı, destekleyici bir ilişki kurmaya odaklanır. Doktorunuz, tedavinizin en önemli parçalarından biri olarak düzenli kontrol randevuları önerecektir.

Birinci basamak doktorunuz, bozukluğunuzu yönetmede yardım için sizi bir psikiyatriste yönlendirebilir. Psikoterapi, özellikle bilişsel-davranışçı terapi, fiziksel semptomlarınıza neden olan altta yatan psikolojik faktörlerin bazılarını hafifletmede etkili olabilir. Stres yönetimi teknikleri ile stresi sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmek, terapinizin bir parçası olabilir.

Bilişsel-davranışçı terapi çabalarına rağmen somatoform bozukluğun belirtileri devam edebilir. Bu meydana geldiğinde, tedavi semptomatik rahatlama sağlamayı ve insanların normal yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefleyebilir. Baş ağrısı, yorgunluk, ağrı ve sindirim sorunları gibi semptomlardan kurtulmaya yardımcı olmak için ilaçlar kullanılabilir.