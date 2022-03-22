Progesteron Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Progesteron Hormonu Yüksekliği ve Düşüklüğü Etkiler

Hormonlar, vücudunuzdaki uyku-uyanıklık döngülerinden sindirime kadar çeşitli vücut fonksiyonlarını etkileyen kimyasal habercilerdir. Bu habercilerden biri olan progesteron, östrojen gibi kadın hormonlarından biridir.

Progesteron, menstrüasyon, hamilelik ve sperm üretimi için hayati önem taşıyan bir hormondur. Korpus luteum, plasenta ve adrenal bezler dahil olmak üzere çeşitli yerlerde üretilir.

Progesteron seviyeleri döngü boyunca dalgalanır ve hamilelik sırasında yüksek seviyelere ulaşır. Bununla birlikte, seviyeler çok düşerse, kısırlık da dahil olmak üzere sağlık sorunlarına yol açabilir.

Progesteron hormonu nedir?

Progesteron, diğeri östrojen olan iki kadın cinsiyet hormonundan biridir. Başlıca işlevleri, kadın vücudunda adeti düzenlemek ve hamileliği desteklemektir.

Progesteron hormonu ne işe yarar?

Progesteron, yumurtalıkların korpus luteumunda üretilir . Bu, yumurtalıktan bir yumurtanın salınmasını takiben üretilen geçici bir bezdir.

Adrenal bezler ve plasenta da progesteron üretebilir.

Adet döngüsü sırasında,

Kişinin adet döngüsünün ortasında, lüteinize edici hormon seviyelerinde bir artış yumurtlamaya yol açar. Yumurtlama, iki yumurtalıktan bir yumurtanın salınmasını ifade eder. Yumurta bırakıldıktan sonra korpus luteum oluşur ve progesteron üretmeye başlar.

Hamilelik sırasında,

Yumurta döllenirse korpus luteum parçalanmaz ve progesteron üretmeye devam eder. Bu progesteron, endometriumu beslemek için kan damarlarını uyarır. Ayrıca endometriyumu gelişmekte olan embriyoya besin sağlamaya yönlendirir.

Progesteron seviyeleri hamilelik boyunca yüksek kalır. Bu yüksek seviyeler ayrıca vücudun hamilelik sırasında ek yumurta üretmesini de engeller.

Sonuç olarak, progesteron da emzirmeyi tetiklemeye yardımcı olur.

Progesteron değeri kaç olmalı?

Progesteron seviyeleri bir kan testi ile ölçülür . Progesteron seviyelerinin adet döngüsü boyunca dalgalandığını hatırlamak önemlidir, bu nedenle seviyeler ay boyunca değişebilir.

Progesteron seviyeleri mililitrede nanogram (ng/mL) olarak ölçülür. Aşağıdaki çizelge, adet döngüsünün ve hamileliğin farklı noktalarında yetişkin bir kadın için normal progesteron seviyelerini göstermektedir.

Progesteron seviyesi (ng/mL)

Yumurtlama öncesi : 0.89

Yumurtlama dönemi: 12

Yumurtlama sonrası: 1.8-24

İlk üç aylık dönem: 11–44

İkinci üç aylık dönem: 25–83

Üçüncü üç aylık dönem: 58-214

Progesteron yüksekliği etkileri nelerdir?

Yüksek progesteron seviyeleri tipik olarak herhangi bir olumsuz sağlık etkisine neden olmaz. Progesteron seviyesinin yüksek olması sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmaz. Progesteron seviyeleri hamilelik sırasında doğal olarak yüksek seviyelere ulaşır.

Progesteron düşüklüğü etkileri nelerdir?

Düşük progesteron seviyeleri hem menstrüasyonu hem de doğurganlığı etkileyebilir. Progesteron, döllenmiş bir yumurta için iyi bir ortamın teşvik edilmesine yardımcı olur. Progesteron seviyeleri düşük olduğunda, döllenmiş yumurtanın gelişmesi ve büyümesi daha zordur.

Düşük progesteron seviyeleri ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli koşullara katkıda bulunabilir: