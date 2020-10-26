Probiyotik Yüz Maskesi Nasıl Yapılır?
"Sağlıklı, güzel ve genç bir cilde sahip olmayı herkes ister. Ancak birçok faktör cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler. Medikal Estetik ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, cilt gençleşmesi ve güzelliği için Probiyotikli cilt maskesi tarifi konusunda bilgiler verdi."
Makyaj, makyaj temizleme jeli ve serumlar, güneş, tuzlu su, sıcak su ve şampuanlar cilde zarar verebilir. Gözümüz gibi baktığımız cildimizin de bir dosta ihtiyacı olabilir. Sindirim sistemimizdeki gibi, cildimizi koruyan dost bakteriler var.
3 adımda probiyotik yüz maskesi tarifi;
1.Adım:
Yüzünüzü tuz sabunu ile ile güzelce yıkayın ve durulayın. Dikkat tuz sabununu direk yüzünüze sürmeyin çizebilir.
2.Adım:
Bir saşe probiyotik tozu 8-10 damla suda eritin ve gözünüze kaçırmadan tüm yüzünüze sürün.
3.Adım:
45 dakika bekleyin. Cildinizde hafif bir gerginlik hissedeceksiniz. Sonrasında su ile durulayın, gün aşırı akşamları tekrarlayın.