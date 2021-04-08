Pötikare Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Pötikare Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Pötikare kumaşlar, sevimli, sempatik hatta 90'lı yılları bizlere anımsatan kumaşlardandır. Çünkü bu kumaş uzun yıllardan beri kullanılır. Sevimli havası sayesinde hemen her eve girmeyi başarmıştır. Ayrıca moda ve terzilik gibi alanlarla ilgilenen ya da bu alanları kendine iş edinmiş kimselerin mutlaka incelemesi gereken kumaş türleri içerisinde yer alır.

Pötikare Kumaş Nedir?

Pötikare kumaşlar, iki rengi üzerinde barındırır. Ufak karelerin bir araya boşluksuz olarak gelmesi ile oluşur. Aynı boyutta olan kareler, iki farklı renk yan yana gelecek şekilde sıralanarak pötikare desenini yani pötikare kumaşını oluşturur. Bu kumaş için mutlaka iki renk gereklidir. Ve bu renklerden biri genellikle beyazdır. Kumaşın adı Fransızca kökenlidir.

Pötikare Kumaş Nasıldır?

Pötikare kumaş, adından da anlaşıldığı gibi kareli kumaşlardır. Kumaş sevimli ve sıcak bir havaya sahiptir. Yapısı, farklılık gösterebilir. Kumaşın yapısı kullanılacağı alana göre değişir. Sevilen bir kumaş türüdür.

Pötikare Kumaş Terletir mi?

Pötikare kumaşlar, terletir mi sorusuna tam bir yanıt vermek zordur. Çünkü bu kumaş deseni, değişik kumaş yapılarına uygulanabilir. Bu yüzden pamuklu bir pötikare kumaş terletmezken saten bir pötikareli kumaş terletebilir. Bunun için kumaşın yapısı incelenmelidir.

Pötikare Kumaş Özellikleri

Pötikare kumaşı pötikareli yapan ilk ve en önemli özelliği minik minik birçok karenin bir araya gelerek oluşturmasıdır. Bir başka özelliği de kumaşın ekose ismi ile de bilinmesidir. Yine özelliklerinden biri kumaşta bulunan karelerden biri mutlaka ya siyah ya da beyazdır. Diğer kare her renk olabilir. Yine bir başka özelliğine değinecek olursak bu kumaş türü yeni değil çok uzun yıllardır farklı alanlarda tercih edilmektedir.

Pötikare Kumaş Kullanım Alanları

Pötikare kumaş kullanım alanı çok farklı şeyler içeren bir kumaş cinsidir. Bu kumaşı ev dekorundan, elbiseye farklı alanlarda görebilirsiniz. En çok tercih edildiği kulanım alanı kesinlikle sofra bezi olarak kullanılmasıdır. Ayrıca günümüzde, country tarzda ev dekorunda da sık sık kullanılmaya başlanmaktadır. Özellikle mutfak perdelerinde sempatik görünümü ile de tercih ediliyor. Bir başka sevilerek kullanım alanı da giyim alanıdır. Gömleklerde daha çok tercih edilen pötikare kumaş etekler de ve kazaklarda da kullanılıyor. Fazla sık görülmese de nevresimlerde de kullanılan pötikare kumaşlar, bebek odası dekorlarında daha çok tercih ediliyor.

Pötikare Kumaş Esnek midir?

Pötikare kumaşlar, genellikle pamuklu cinslerde tercih edilir. Bu yüzden yarı esnek bir yapısı vardır. Ancak pötikare kumaş deseni farklı esnemeyen bir kumaş cinsinde de kullanılabilir. Böyle bir durumda esneme yapmayacaktır.

Pötikare Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Pötikare kumaş, çekme yapmayan bir kumaştır. Ancak yine de çok yüksek sıcaklıkta yıkamak doğru değildir. Önerilenden daha fazla bir ısıyla yıkaması haline kumaşta çekmeler yaşanabilir. Yine bu kumaşın çekip çekmeyeceği tercih edilen cinse de bağlı olabilir. Özel durumlarda çekme yapabilecek bir kumaş cinsinde de pötikare kullanılabilir.

Pötikare Kumaş Sıcak Tutar mı?

Pötikare kumaş sıcak tutar mı sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz; Bazen bu kumaş bir gömlekte kullanılır bu durumda sıcak tutabilir. Bazen de bu kumaş örtülerde kullanılır. Böyle bir durumda kumaş sıcak tutucu özellikte olmayabilir. Eğer pötikare yünlü bir kumaş üzerindeyse normale göre daha da sıcak tutabilir.