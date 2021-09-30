Portakal suyu nasıl yapılır? Evde kolay portakal suyu yapımı ve tarifi

Portakal suyunun özellikle gelişim çağında olan çocukların tüketmeleri gerektiği, uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Gelişim çağındaki çocukların; koruyucu madde içeren ve hazır olan portakal sularını tüketmeleri, ilerleyen zamanlarda sağlıkları açısından tehlikeli olabilir. Sağlık bir şekilde portakal suyunun tüketimi için; evde yapılan portakal sularının tüketilmesi tavsiye edilir. C vitamini açısından zengin olan portakaldan, portakal suyu elde etmek oldukça mümkündür. Bununla beraber evde yapılan portakal suyunun, sağlık açısından çok fazla faydası vardır.

Taze bir şekilde sıkılan ve evde hazırlanan portakal suyu; gribal enfeksiyonlar ile mücadele etmektedir. Özellikle kış mevsiminde karşılaşılan bu durum açısından, sıklıkla portakal suyu tüketmek önemli olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli faktör vardır. İlk faktör; portakalların sıkıldıktan hemen sonra tüketilmesidir. Bunun nedeni bekleyen portakal suyunun besin değerlerini kaybetmesinden kaynaklıdır.

Diğer faktör ise; portakal suyunun içerisine şeker ilavesinin çok yapılmamasıdır. Çünkü portakal içerisinde şeker oranı oldukça yüksektir. Bu durum; kan şekerinin çok fazla yükselmesine neden olabilir. Bununla beraber fazla şeker, insan vücudunda yağ şeklinde depolanacağından kilo almaya sebep olur. Taze ve şekersiz şekilde hazırlanan portakal suyu; bağışıklık sistemi adına gerekli olan C vitamini açısından çok zengindir. Bunun yanı sıra A, B, D ve E vitaminleri de vardır.

Portakal Suyu Nasıl Yapılır?

Portakal suyu yapımı adına gerekli malzemeler;

- 2.5 litre soğuk içme suyu,

- 3 adet portakal,

- 1 adet limon,

- Arzu edildiği kadar şeker,

- 1 tatlı kaşığı kadar limon tuzu.

Portakal suyunun yapımı adına ilk önce limon ve portakalların buzlukta donması gerekmektedir. Buzluktan alınan limon ve portakallar 15 dakika boyunca dışarıda bekletilmelidir. Daha sonra bu malzemelerin kabuklarının rendelenmesi gerekir. Kabuklar rendelenirken dikkat edilmesi gereken; malzemelerin beyaz kısmının rendelenmemesidir. Daha sonra portakal ve limonların dörde bölünerek, çekirdek kısımlarının alınması gerekir.

Dörde bölünen malzemeler mutfak robotu veya katı meyve sıkacağından geçirilerek, üzerine şeker ilavesi yapılmalıdır. Bu malzemeler püre kıvamına gelmelidir. Rende edilen kabuklar, malzemelere ilave edilerek, limon tuzu ve suyu da ekleyerek 15- 20 dakika kadar ara sıra karıştırıp bekletmek önemlidir. Temiz bir kap veya geniş bir tencere içerisine temiz tülbent yardımıyla portakal suyunun pürtükleri almak yeterli olacaktır. Bu şekilde portakal suyu tarifi hazır bir şekilde tüketilecektir.

Evde Kolay Portakal Suyu Yapımı ve Tarifi

Evde kolayca hazırlanacak olan portakal suyu yapımı ve tarifi adına gerekli malzemeler;

- 4 tane portakal,

- 1 litre içme suyu,

- Arzu edildiği kadar şeker.

Portakal suyunun evde yapılması için fazla malzemeye gerek yoktur. 4 adet portakal alınarak, güzel bir şekilde yıkamak önemlidir. 1 tane portakalı ufak ufak doğrayarak rondo içerisine atmak gerekir. Daha sonra arzu edilen şekerin yarısı eklenerek, portakal rondodan geçirilmelidir.

Tülbent yardımı ile portakallar başka bir sürahiye aktarılmalıdır. Kalan portakallar, limon sıkacağı, katı meyve sıkacağı ya da el ile sıkılabilir. Ardından elde edilen saf su, önceden hazırlanan diğer karışımın üzerine kalan şeker ile beraber ilave edilir. İsteğe göre soğuk bir şekilde tüketmek de mümkündür.