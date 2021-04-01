Porsuk Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Porsuk Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Porsuk ağacı oldukça faydalı olan ve değişik özelliklere sahip bir ağaç türüdür. İsmini duyanlar olduğu gibi hiç duymayan kişilerde vardır. Tabi farklı bir ağaç türü olduğu için porsuk ağacı hakkındaki bilgiler herkes tarafından sıklıkla merak konusu olmuştur. Meyve veren bir ağaç olduğu için birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Görünüşü ise oldukça güzeldir.

Porsuk Ağacı Nedir? Porsuk Ağacı Hakkında Bilgi

Porsuk ağacı, porsukgiller familyasından olan ve çoğunlukta çalı şeklinde görülen bir ağaç türüdür. Porsuk ağacının dalları sık bir şekildedir ve tepesi yuvarlak görünümlüdür. Bazı porsuk ağaçları 20 metreye kadar büyüyebilmektedir. Meyvenin yenilebilmesi için mutlaka çekirdeğini çıkarmak gerekmektedir. Aksi halde zehirleyici özelliği vardır.

Porsuk Ağacı Latince İsmi Nedir?

Ağaçların bilinen adları Latince şeklindedir. Latince olarak ifade edilen isimleri ile ağaçları ayırt etmek daha kolaydır. Porsuk ağacının da Latince ismi bulunmaktadır. Porsuk ağacının latince olarak ifade edilme şekli Taxus Baccata olarak bilinmektedir. Taxus Baccata ismi porsuk ağacının bilimsel adı olarak belirtilmiştir.

Porsuk Ağacı Özellikleri Nelerdir?

- Ağacın gövdesi kalın ve silindirik bir biçimdedir,

- Esmer kabuklu ve reçinesiz bir ağaç türüdür,

- Yaprakları sık dizilişli ve yassı bir biçimdedir,

- Yapraklarının üst tarafı koyu yeşil, alt tarafı ise daha açık yeşildir,

- Meyvesi tek tohumludur ve kırmızı renklidir,

- Zehirli olan bitkinin sadece meyvesinin kırmızı kısmı zehirsizdir,

- Porsuk ağacı çiçekli bir bitkidir,

- Dişi ve erkek organ farklı ağaçlarda bulunmaktadır,

- Uzun ömürlü bir bitkidir,

- Kireçli toprakları sever ve dona karşı duyarlıdır,

​​​​​​- Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılabilir,

- Tek yada kümeler halinde bulunur,

- Meyvesi tatlıdır ve çekirdeği çıkarılarak yenmektedir.

Porsuk Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Porsuk ağacının ideal dikim zamanı genellikle Ekim ve Kasım aylarıdır. Bu aylarda dikilen porsuk ağacı yetiştikten sonra oldukça güzel bir görünüme sahip olmaktadır. Porsuk ağacı genellikle ilkbahar aylarında çiçeklenmektedir. İlkbahar aylarında çiçeklenen porsuk ağacı iyi bir bakım sayesinde gayet verimli olmaktadır.

Porsuk Ağacı Nerede Yetişir?

Porsuk ağacı, daha çok kireçli topraklarda yetişmektedir. Türkiye'de yetiştiği alanlar ise genellikle Kuzey Anadolu ve Toroslar'dır. Bu bölgede bulunan toprak yapısı porsuk ağacı için oldukça idealdir. Özellikle Rize ve Trabzon civarlarında porsuk ağacı görmek mümkündür. Ayrıca Bartın dolaylarında bu ağaç türüne rastlanılmaktadır. Toroslar'da ise dere yamaçları ve orman arazisi içinde porsuk ağacı yetişmektedir. Porsuk ağacı yetişecek yerin deniz iklimli olması oldukça önemlidir.

Porsuk Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

l Porsuk ağacı tohumları ekilmeden önce 3 ay boyunca soğuk uygulamaya maruz bırakılmalıdır. Bu sayede tohumun verimli olması sağlanır.

l Soğuk uygulama sonrası Ekim ve Kasım ayları gibi tohumu dikebilirsiniz.

l Porsuk ağacı budanırken en yaşlı dala kadar gidilir. Budama son derece rahat bir şekilde yapılabilir.

l Porsuk ağacının dallarının kış aylarında kesilmesi en uygun zamandır. Budarken genç dallara zarar vermemeye özen göstermelisiniz.

Porsuk Ağacı Yaprak Döker mi?

Porsukgillerden olan porsuk ağacının yaprakları iğne biçimindedir. İğne biçiminde olan bu yapraklar kışın dökülmez. Bir orman ve süs bitkisi olan porsuk ağacı oldukça dayanıklı bir ağaç türüdür.

Porsuk Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Porsuk ağacı nemli ortamlarda yetiştirilmelidir. Ayrıca kuraklığa ve dona karşı dayanıklı olan bir bitkidir. Toprağı kurumaya yakın su verilmelidir. Aşırı su vermekten kaçınılmalıdır. Gölgeli veya yarı gölgeli ortamlar bitki için idealdir.

Porsuk Ağacı Faydaları Nelerdir?

Astım, bronşit ve solunum yolları rahatsızlıklarında porsuk ağacının yaprakları faydalı olmaktadır.

Porsuk Ağacı Hastalıkları Neler?

Porsuk ağacının dallarında zaman zaman aşınmalar veya renk değişimleri görülebilir. Bu durumlar çok önemli bir hastalığa yol açmaz. Dayanıklı bir ağaç türü olan porsuk ağacında yaygın bir hastalık olmamaktadır.

Porsuk Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Porsuk ağacından elde edilen ürünler kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca ağacın dayanıklı olan gövde kısmı birçok ahşap ürünün yapımında kullanılmaktadır. Meyvesi ise ilaç alanında değerlendirilmektedir.