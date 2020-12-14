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Porselen Dolgu Uygulaması Nasıl Yapılır?

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Porselen Dolgu Uygulaması Nasıl Yapılır?
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"Dişte madde kaybının çok olduğu durumlarda, estetik bir kaygı olduğunda porselen dolgu uygulanmaktadır. Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu porselen dolgu uygulaması hakkında detaylı bilgiler veriyor..."

Uygulama şekli oldukça basittir ancak dolgu zamanı uzun olmaktadır. Öncelikle hastanın dişi porselen dolguya uygun olarak ayarlanmaktadır. Ölçüsü hazırlanan porselen dolgular laboratuvara yollanmaktadır. Laboratuvarda işlenen dolgu hastanın dişine özel yapıştırıcılarla yapıştırılmaktadır. Mekanik dirençleri oldukça yüksek olan porselen dolguyu hastalar uzun yıllar boyunca kullanabilmektedir.

Porselen dolgu uygulaması hakkında detaylı bilgiler videoda!

Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu cevaplıyor; Porselen dolgu uygulaması nasıl yapılır?Dişte madde kaybının çok olduğu durumlarda, estetik bir kaygı olduğunda porselen dolgu uygulanmaktadır. Uygulama şekli oldukça basittir ancak dolgu zamanı uzun olmaktadır. Öncelikle hastanın dişi porselen dolguya uygun olarak ayarlanmaktadır. Ölçüsü hazırlanan porselen dolgular laboratuvara yollanmaktadır. Laboratuvarda işlenen dolgu hastanın dişine özel yapıştırıcılarla yapıştırılmaktadır. Mekanik dirençleri oldukça yüksek olan porselen dolguyu hastalar uzun yıllar boyunca kullanabilmektedir.
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