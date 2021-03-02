Porçini Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Porçini Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Porçini mantarı nasıl bulunur ve zehirli olup olmadığı konusunda pek çok kişi bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle mutfakta kullanılıp kullanılmadığı ve yenip yenilmediğini de merak ediyor. Farklı bir mantar türü olması ile beraber dünya çapında ilgi gören bir mantar çeşidi olduğunu söylemek mümkün.



Porçini Mantarı Nedir?



Belotaceae ailesine ait bir mantar olarak ön plana çıkan porçini mantarı, özellikle şapka kısmındaki çörek benzeri görüntüsüyle dikkat çekiyor. Şapka kısmı koyu renkli olması ile beraber gövde bölümü beyaz renge sahip bir mantardır. Aynı zamanda özel araması ve lezzeti ile dikkatleri üzerine toplayan bir mantar olarak da öne çıkıyor.



Porçini Mantarı Nerede Yetişir?



Porçini mantarı daha çok verimli topraklarda ve sık ormanlık alanların kenarlarında bulunur. Aynı zamanda otluklarda, park alanlarında ve daha birçok farklı yerde bulmak mümkündür. Özellikle Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yetişen bir mantar olduğu dile getirilebilir. Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere bol yağışlı alanlarda meşe ve çam ağaçlarının kenarlarında yaygın olarak öne çıkmaktadır.



Porçini Mantarı Nerede Bulunur?



Porçini mantarı yağışı seven bir mantar türü olarak ön plana çıkıyor. Bu sebepten dolayı Türkiye'de en çok Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Haziran ve eylül ayları arasında çam ve meşe ağaçlarının diplerinde bu mantara rastlamak mümkündür. Özellikle üst bölümü çöreğe benzemesi ile beraber büyük şapka kısmı sayesinde, kolayca bulunabilecek mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Asitli toprakları çok sevdiği için kırda ve yaylalarda yine bulunan mantarlar arasındadır.



Porçini Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Merak edilen konular içerisinde porçini mantarının yenip yenmediği geliyor. Porçini mantarı zehirli olmayan ve yenen bir mantardır. Özellikle kendine has lezzeti ile beraber pek çok farklı yemekte kullanılan özel bir mantar olduğunu söylemek mümkün. Tabii çevresindeki diğer mantar türleri kapsamında yanlışlık yapmamak için, mutlaka uzmanlardan yardım alarak buna göre porçini mantarını kullanmak gerekir.



Porçini Mantarı Faydaları



Özellikle düşük yağ oranı ve düşük kalorisi ile beraber porçini mantarı çok fazla tercih edilir. Sağlıklı bir besin kaynağı olması ile birlikte özellikle sunduğu faydalar üzerinden bir adım öne çıkıyor.



- İçerdiği yapı sayesinde kanser ve diyabet düşmanıdır.

- Kalsiyum başta olmak üzere birçok farklı mineral içerdiği için, bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Önemli bir kısmı sudan oluştuğu için diyet konusunda yaygın kullanılır.

- Özellikle B vitamini barındırması sayesinde kalp ve damar sağlığını korur, saç ve cilt sağlığında önemli bir potansiyel teşkil eder.



Bu gibi özellikleri ile birlikte en çok tüketilen ve tercih edilen sağlıklı ve özel mantar çeşitleri arasında yer almaktadır.



Porçini Mantarı Nasıl Yetişir? Porçini Mantarı Yetiştiriciliği



Porçini mantarı daha çok kendiliğinden yetişen ve doğal ortamda bulunan mantar çeşitleri içerisinde yer alıyor. Özellikle bol yağışlı alanlarda, çam ve meşe ağaçlarının diplerinde bulunur. Bireysel olarak yetiştiriciliği yapılmaması ile birlikte, eğer böyle bir şey yapılacak ise mutlaka ilaçlama ve gübreleme üzerinden ele alınmalıdır.



Porçini Mantarı Özellikleri?



Porçini mantarı gövdesi beyaz olan ve küreye benzer şapkası ile beraber koyu renge sahiptir. Özellikle yağışlı zamanlarda topraktan çıkarak gölgesi 10 cm’ye kadar uzar. Birçok farklı yemekte lezzet katmak için kullanılan bir mantar türüdür.