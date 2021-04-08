Poplin Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Poplin Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Yapısı itibariyle oldukça esnek ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan poplin kumaşlar kendilerine birçok kullanım alanı bulur. Sağlam ve dış koşullara karşı dayanıklı olmaları ise beraberinde farklı türlerin ortaya çıkarmıştır.

Poplin Kumaş Nedir?

En basit anlatımla poplin kumaş pamuk ipliği kullanılarak üretilen ve sık bir dokuma tekniği uygulanan kumaş çeşididir. Sağlam yapıları ve oldukça konforlu bir kullanım sunmaları poplin kumaşların günümüze kadar ulaşmasına neden olmuştur.

Poplin Kumaş Nasıldır?

Tercih edilecek ürün her ne olursa olsun poplin kumaşlar gündelik kullanım için oldukça uygundur. Parmak ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmaları oldukça yumuşak bir yapıyı beraberinde getirir. Bu da konforlu bir kullanım sunan giyim ürünlerinin tasarlanmasına olarak vermiştir.

Poplin Kumaş Terletir mi?

Üretilen giyim ürünü ve dokuma tekniğine göre değişkenlik göstermekle birlikte poplin kumaşlar genellikle terletmeyen giyim ürünleri arasında bulunur. Özellikle yazın yaygın olarak tercih edilen ince ve hava akışı sağlayan ürünler poplin kumaş kullanılarak üretilir. Pamuğun sıvıyı emme ve hava geçirme gibi özellikleri sayesinde terleme sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Poplin Kumaş Özellikleri

0 ipek ya da pamuk malzemeler kullanılarak üretilen popin kumaşlar sık dokumak yöntemi kullanılarak üretilir. İşleme tekniği nedeniyle genel olarak giyim sektöründe tercih edilen bu kumaş türü beraberinde şık tekstil ürünlerini ortaya çıkarır. Parlak ve ipeksi yüzeyi sayesinde oldukça konforlu bir kullanımı beraberinde getirir. Emici ve esnek bir yapıya sahip olması ise konforlu ürünleri sevip aynı zamanda şık olmaktan vazgeçmeyen kişilerin tercih etmesini sağlar.

Poplin Kumaş Kullanım Alanları

Kendilerine oldukça geniş bir kullanım alanı bulan poplin kumaşlar en çok gömlek ve pijama üretiminde kullanılır. Bayan ve erkek olmak üzere her türlü gömlek tasarımı için uygun malzemeler arasında bulunur. Farklı bir dokuma tekniği kullanılarak kalın kumaşlar işlendiği zaman atkı, trençkot, pantolon ve ceket gibi ürünlerin de poplin kumaş ile işlenmesi mümkün olur.

Poplin Kumaş Esnek midir?

0 ipek veya pamuk malzemeler kullanılarak üretildiği için poplin kumaşlar oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Ancak dokuma tekniği ve kumaşın kalınlığına göre esneme oranı değişkenlik gösterebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta poplin kumaşın hangi ürün için kullanıldığı olacaktır. Eğer gömlek, pijama ve türevi tekstil malzemeleri için tercih ediliyorsa oldukça esnek bir yapıda olacağı söylenebilir.

Poplin Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Neredeyse her üründe olduğu gibi poplin kumaş kullanılarak üretilen tekstil ürünlerinin de belirli bir yıkama standardı bulunur. Üreticiler tarafından belirtilen bu standartlara uyulduğu takdirde yıkama esnasında herhangi bir çekme ya da buruşma ile karşılaşılmaz. Dikkat edilmesi gereken püf nokta ise yıkama esnasında aynı kumaş türünü tercih etmek ve yüksek sıcaklıklarda yıkamamak olacaktır.

Poplin Kumaş Sıcak Tutar mı?

Poplin kumaşların sıcak tutup tutmayacağı tamamıyla üretilen ürüne göre değişkenlik gösterir. Eğer sık dokuma ve kalın işleme teknikleri kullanılarak üretilen bir giyim ürünü mevcutsa bunun sıcak tutacağı söylenebilir. Ancak poplin kumaşlar özellikle yazlık ve varlığı hissedilmeyen kıyafetlerin üretiminde yaygın olarak tercih edildiği için çeşitli ürünlere göre hava geçirgenliği yüksek olacağı söylenebilir. Alınacak ürünün hangi mevsime göre üretildiği bu konuda belirleyici unsur olacaktır.