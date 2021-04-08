Polyester Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Polyester Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Polyester kumaşlar kolay üretimleri, şık yapıları ve ekonomik fiyatları nedeni ile günümüzde en çok kullanılan ürün grubunda bulunur. Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olmaları ise polyester kumaşların neredeyse her ürün sınıfında tercih edilmesini sağlar.

Polyester Kumaş Nedir?

Kimyasal ismi sentetik polimer olan polyester en basit anlatımla bir plastik türevidir. Doğada organik yöntemler kullanılarak üretilen kumaş çeşitleri pahalı oldukları ve kullanım bakımından daha çok emek istedikleri için maliyetli olabiliyor. Polyester kumaşta ise bu durum neredeyse hiç görülmeyip oldukça ekonomik ürünler sınıfında yer alır.

Polyester Kumaş Nasıldır?

Temel üretim maddesi plastik olduğu için polyester kumaşlar oldukça sık bir dokuma tekniği kullanılarak üretilir. Bu nedenle genellikle kışlık ürünleri üretiminde tercih edilen polyester kumaşlar sıcak tutmaları ile öne çıkar. Kullanım bakımından da rahatlık sağlayan polyester kumaşlar parlak ve pürüzsüz yüzeyi ile şık görünüm sunar.

Polyester Kumaş Terletir mi?

Sık bir dokuma tekniği kullanılarak üretildiği ve hammaddesi polimer olduğu için polyester kumaşlar hava geçirmez. Bu da yazlık kıyafet kullanımında doğru ürün olmayacağını gösterir. Polyester kumaşlar daha çok kışlık ürünlerin hazırlanmasında kullanılır.

Polyester Kumaş Özellikleri

Polimerimsi bir yapısı olan polyester kumaşlar oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Dış görünüşü parlak ve pürüzsüz olup kışlık tekstil ürünlerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılır. Hava geçirmez özelliğe sahip oldukları ve sıcak tutma konusunda oldukça başarılı oldukları için genellikle mont, kaban ve pardesü yapımında tercih edilir.

Polyester Kumaş Kullanım Alanları

Sağlam ve şık bir yapıya sahip olmaları polyester kumaşların kullanım alanlarını genişletir. Özellikle hem şık olmak hem de dışarıdaki ekstrem koşullara karşı dayanıklı ürünler geliştirmek isteyen kişilerin tercihi olur. Bu da dağcılık kıyafetleri, spor ürünleri, çanta, ayakkabı, uyku tulumu, iplik ve nakış ürünlerinde kullanılmasını sağlar.

Polyester Kumaş Esnek midir?

0 polyester kullanılarak üretilen ürünler esnek bir yapıya sahip olmaz. Bilindiği üzere polyesterin hammaddesi plastik olup esneklik sunmayan ürün sınıfı içerisinde bulunur. Ancak gelişen tekstil sektörü sayesinde her ürün sınıfında olduğu gibi polyester ürünler hazırlarken de diğer kumaşlar ile karıştırmak mümkündür. Bu da %97 polyester kullanıp %3 likralı malzeme tercih ederek esnek kumaşların dikilmesini mümkün kılar. Yapılması gereken şey herhangi bir ürünü satın almadan önce etiketinde yer alan karışım oranına bakmak olacaktır.

Polyester Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Neredeyse her ürün grubunda olduğu gibi polyester kumaş kullanılarak hazırlanan tekstil ürünleri de belirli yıkama koşullarına tabidir. Üreticiler tarafından belirlenen ve üründen ürüne değişkenlik gösteren bu durum yıkama koşullarında farklı durumları ortaya çıkarır. Satın alınan ürünün yıkamadan sonra çekilmemesi için öncelikle üreticinin önermiş olduğu kullanım talimatlarına göz atmak ve uygun sıcaklık kullanarak makinede yıkamak uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aynı ürün türleriyle yıkamak da uzun ömürlü kullanım sağlayacağı gibi yıkama esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamanıza olanak verir.

Polyester Kumaş Sıcak Tutar mı?

Yapıları itibariyle polyester kumaşlar oldukça sıcak tutan ürün sınıfı içerisinde bulunur. Ancak her tekstil ürünlerinde olduğu gibi mevsime göre üretim yapıldığı için ürünleri sıcak tutma oranları değişkenlik gösterebilir. Mont, palto, trençkot, atkı ve pardesü gibi nedenler polyester malzeme kullanılarak üretildiği takdirde sıcak bir kullanımı beraberinde getirir.