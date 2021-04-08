Polyamid Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Polyamid Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Polyamid kumaş bazı kimyasal işlemler uygulanarak üretilen bir kumaş çeşididir. Parlak bir görünüme sahip olan bu kumaş aynı zamanda oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Polyamid Kumaş Nedir?

Dünya genelinde lifi insan eli ile üretilen ilk kumaş polyamiddir. Mekanik açıdan yüksek bir dayanılırlığa sahip olan polyamid kumaş başka elyaf türleri ile karıştırılarak da kullanılabilir. Polyamid kumaş toplum arasında naylon kumaş olarak da bilinmektedir. Belli başlı kimyasal işlemler uygulanan polyamid kumaş plastikten üretilmektedir. Yüksek ısı ile basınç uygulanan polyamid kumaş bazı kimyasal aşamaların uygulanmasından sonra üretilmiştir. Dayanıklı yapısı ile bilinen polyamid kumaş pek çok farklı alanda kullanılmaktadır.

Polyamid Kumaş Nasıldır?

Gergin bir yapıya sahip olan polyamid kumaş plastikten üretilerek yüksek bir ısıya maruz kalarak üretilir. Diğer kumaşlara göre çok daha dayanıklı olan bu kumaş çeşitleri giyim sektöründen ev tekstiline kadar pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Dayanıklı yapısı ile bilinen polyamid kumaş dokunulduğu zaman statik elektriklenme yaratabilir.

Polyamid Kumaş Terletir mi?

Parlak bir görünümü olan polyamid kumaş yüksek basınç ve sıcaklık testlerinden geçer. Dayanıklı bir özelliğe sahip olan polyamid kumaşlar yapıları itibari ile vücudu terleten bir özelliğe sahiptir. Bu yönü ile özellikle sıcak yerlerde giyilen polyamid kumaşların terletme özelliği bulunmaktadır.

Polyamid Kumaş Özellikleri

Polyamid kumaşlar nemi emen ve çabuk kuruyan bir özelliğe sahiptir. Isı koruyucu özelliği olan polyamid kumaş konfor ve rahatlık sağlamaktadır. Polyamid kumaşın dokuma özelliklerine bağlı olarak kalınlıkları farklı olabilir. Gergin bir yapısı olan polyamid kumaş çeşitli parlaklıklara sahiptir. Dayanıklılığı ile bilinen polyamid kumaş yüksek miktarda su bırakır.

Polyamid Kumaş Kullanım Alanları

Polyamid kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Her mevsim kullanılabilen bu kumaş özellikle zorlu koşullarda çalışanlar için iş giysisi üretilmesinde kullanılmaktadır. Turizm sektörü çalışanları için polyamid kumaştan kıyafetler üretilir. Ayrıca sporcuların kıyafetleri de polyamid kumaştan üretilir. Polyamid kumaş elbise, mayo ve spor giyim sektöründe kıyafet üretimleri için kullanılır. Ev tekstilinde perde, halı ve yatak örtüsü yapımında da kullanılan polyamid kumaş çeşitlerinden çadır, uyku tulumu ve paraşüt gibi eşyalar yapılır. Ayrıca emniyet kemeri üretiminde de polyamid kumaşlar kullanılmaktadır.

Polyamid Kumaş Esnek midir?

Günümüzde en sık kullanılan kumaşlardan birisi olan polyamid kumaş plastikten üretildiği için naylon kumaş olarak da bilinmektedir. Dayanıklı bir yapısı olan polyamid kumaş çeşitleri yapısı itibari ile esnek değildir. Günümüzde çok sık kullanılan polyamid kumaş önemli bir parlaklığa sahiptir. Polyamid kumaşlar genel olarak esnekliğini kaybederler.

Polyamid Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Son yıllarda pek çok alanda kullanılan polyamid kumaş yıkanırken çok dikkat edilmelidir. Buna göre polyamid kumaş soğuk suda elde yıkanmalıdır. Kuru temizlemeye de gönderilmesi gereken polyamid kumaş yüksek ısıda ütülenmemelidir. Yüksek ısı ise polyamid kumaşın yanmasına neden olabilir. Bu nedenle polyamid kumaş yüksek sıcaklıkta yıkandığı takdirde çekebilir. O yüzden polyamid kumaş yıkanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Polyamid Kumaş Sıcak Tutar mı?

Yapısı ile diğer kumaşlardan ayrılan polyamid kumaş genel olarak vücudu sıcak tutmaktadır. Isıyı hapseden polyamid kumaş vücut ısısını koruyarak sıcak tutabilir. Polyamid kumaşlar hava geçirmedikleri için teri içeride hapsederler. Bu özellikleri ile birlikte polyamid kumaşlar da vücuda oldukça sıcak bir his verirler.